Klub bude i přes páteční opatření poskytovat všem zaměstnancům stoprocentní krytí lékařské péče. "Vývoj situace s nemocí covid-19 má na naši komunitu obrovský dopad. A stejně jako spousta ostatních firem se v této bezprecedentní době musíme vypořádat s různými výzvami," uvedl v tiskové zprávě vlastník klubu Alex Meruelo.

Přiznal, že šlo o mimořádně těžké rozhodnutí. "Pro mě i celou moji rodinu to bylo obtížné. Nikdy jsme nepředpokládali, že by situace mohla eskalovat až do bodu, kdy budeme muset některé naše obchody uzavřít. Jenže tohle rozhodnutí bylo potřeba udělat, protože to nevypadá, že by se měla NHL v brzké době opět rozjet. Věříme ale, že se hokej vrátí a že pak zase přivítáme zpět i všechny naše zaměstnance," řekl Meruelo.