Pětadvacetiletý hokejista Edmontonu Colby Cave, kterého začátkem týdne postihlo krvácení do mozku, dnes zemřel. Cave bojoval o život od úterý. S náhlým krvácením do mozku musel na operaci, kde mu chirurgové odstranili cystu, která mu tlačila na mozek. Po náročném zákroku ho lékaři uvedli do umělého spánku. Z něj se už neprobral.