V NHL se jako manažer na nejrůznějších pozicích pohyboval od konce 80. let minulého století až do loňského roku, kdy se stal analytikem zámořské sportovní stanice Sportsnet. Dnes čtyřiašedesátiletý Brian Burke, který patřil mezi nejuznávanější generální manažery v nejslavnější hokejové ligy světa, se rozpovídal o osm let staré příhodě, kdy pracoval pro Toronto Maple Leafs.