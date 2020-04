Nový hokejový klub ze Seattlu, který vstoupí do NHL až v příštím roce, se v době koronavirové krize zapojil do charitativních akcí. Spolu s provozovatelem haly, v níž bude hrát, daruje na dobročinné účely milion dolarů (24,5 milionu korun). Peníze pomohou především rodinám, které se ve městě dostaly kvůli pandemii do ekonomických těžkostí. Také Nashville Predators shromáždil 2,7 milionu dolarů (asi 66 milionů korun) na pomoc lidem v nouzi.