„Mým tipem v tuto chvíli je, že pravděpodobně začneme hrát v létě. Což je něco, čeho bychom určitě byli schopní," uvedl Bettman pro Fox Businees Network.

NHL je zastavena od 12. března a v úterý už potřetí prodloužila domácí karanténu pro hráče, tentokrát až do konce dubna. Vedení soutěže zatím nemá představu, jak by v případě obnovené ligy vypadal její herní formát. Bettman si však uvědomuje, že by musel být spravedlivý pro všechna mužstva.

„Koncentrujeme se na tyto záležitosti a týmy dost lobují. Jejich vyrovnanost v tabulce ligy je výjimečná. Je minimálně sedm týmů, které se můžou dostat do play off a ne všechny odehrály stejný počet zápasů," ví Bettmann, že vzít podobu tabulky při přerušení soutěže a považovat ji za konečnou, je nereálné.

Klubům v době přerušení soutěže zbývalo do konce základní části odehrát mezi 11 a 14 zápasy, celkem šlo o 189 duelů.

Možností, jak postupovat, je celá řada. Jednou z nich i ta, že by do play off nepostupovalo 16 týmů, ale hned 24, a celá vyřazovací část by se hrála jen na tři vítězné zápasy.

„Jestli už dohrajeme základní část v plném, nebo omezeném rozsahu, nebo rozšíříme vyřazovací část... Všechno hlavně musí být spravedlivé a vyvážené. Zvažujeme všechny alternativy, žádnou jsme nevyloučili," přibližuje šéf NHL.

´Americký (Roman) Prymula´ Anthony Fauci, vrchní imunolog v zemi, se ve středu nechal slyšet, že profesionální sporty by se v zemi mohly obnovit v létě, ale bez přítomnosti diváků na stadionech. Hráči by ale museli být pod dohledem, izolovaní v hotelech a jednou týdně by museli být testováni na koronavirus.