Do zámoří se stěhuje s bilancí 212 odehraných zápasů v KHL, v níž nastupoval od sezony 2013/14. Až do prosince chytal za Traktor, který marně usiloval o play off, a ročník dokončil v Metallurgu, s nímž vypadl před přerušením soutěže v prvním kole Gagarinova poháru.

V kanadském klubu obdrží Děmčenko na základě dvoucestného kontraktu 700 000 dolarů v případě startu v NHL, na farmě si přijde na desetinu částky.