Útočník Jakub Voráček by jednou rád trénoval hokejovou reprezentaci. Věří, že před koncem kariéry ještě oblékne i dres mateřského Kladna. Nic z toho zatím není aktuální, neboť třicetiletý hráč Philadelphie má v NHL smlouvu do roku 2024 a rozhodně se ještě nechystá končit.

"Můj sen, jak stárnu a rok od roku se blíží konec kariéry, i když ho ještě nevidím, je, že bych jednou chtěl trénovat národní tým. Být hlavní trenér," řekl Voráček v rozhovoru na facebookové stránce platformy Meltingpot.

"Samozřejmě, že pocity se mohou změnit s tím, jak mi budou růst děti. Třeba bych chtěl být nějakým způsobem u nich. Ale můj sen je být jednou trenérem národního týmu na mistrovství světa," uvedl.

Hvězda Philadelphie chce ještě dlouho úspěšně působit v NHL, zároveň by si však jednou rád zahrál za mateřské Kladno. Středočeský klub opustil již jako junior v roce 2006, kdy zamířil do zámoří.

"Když jsem chodil v mládí na hokej, tak jsem vždy chtěl být jako hráči áčka, kteří jdou po schodech z kabiny nahoru a nastupují na písničku od Yo Yo Bandu 'To Kladno'. Lidi, bubny, plný stadion. Mám to v sobě a jednou bych chtěl nastoupit doma, kde by hrála tahle písnička," řekl Voráček s tím, že by se ale musel domluvit s majitelem klubu Jaromírem Jágrem na změně hudebního doprovodu.

"Protože teď tam hraje Daniel Landa. Museli bychom se domluvit, že se vrátím jen pod touto podmínkou," pousmál se Voráček.