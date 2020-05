Hokejová NHL nemusí podle komisionáře Garyho Bettmana spěchat s restartem aktuální sezony, která je kvůli koronaviru přerušena. Pokud to bude potřeba, není podle něho problém posunout zahájení příštího ročníku. Ten by mohl začít až v prosinci. Na trpělivém přístupu se shodlo vedení soutěže se zástupci hráčské asociace NHLPA.

"Můžeme si dovolit velkou míru flexibility, co se týče začátku. Není nikde psáno, že příští sezonu musíme zahájit v říjnu, jak jsme to tradičně dělali. Pokud budeme muset začít v listopadu nebo prosinci, můžeme o tom uvažovat," řekl Bettman pro web NHL.

O žádném konkrétním termínu, kdy by se mohlo znovu začít hrát, zatím nechtěl spekulovat. "Tohle není závod o to, kdo bude zpátky jako první. Až se vrátíme, chceme, aby to bylo v pravý čas, ze správných důvodů a za správných podmínek," řekl Bettman.

K obnovení ligy je podle něho potřeba přistupovat krok za krokem. "Rádi bychom zase otevřeli tréninková centra, aby se hráči mohli dostat do formy. Situaci hodnotíme den po dni," uvedl s tím, že návrat k tréninku je zásadní.

Pandemická situace totiž podle Bettmana není jediným faktorem, který bude mít vliv na restart ligy. "Naše obavy o zdraví hráčů můžeme rozdělit do dvou kategorií: zaprvé je to samozřejmě covid-19, zadruhé je ale nemůžeme nechat hrát, dokud nebudou zpátky ve formě," dodal.

Sezona NHL byla přerušena 12. března. Týmy mají odehráno mezi 68 a 71 zápasy z plánovaných 82 duelů základní části.