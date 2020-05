Lepší dárek k narozeninám jste si přát asi nemohl...

Určitě. Agent Robert Spálenka mi volal v úterý, že už je všechno potvrzený a můžeme smlouvu podepsat. Domluvili jsme se hned na další den. Takhle krásně bych to nikdy nevymyslel. Taková událost a zrovna vyšla na narozeniny... (úsměv)

Stihl jste je vůbec oslavit?

Jen zlehka, protože to teď bylo hektický. S rodinou je oslavíme dodatečně příští víkend doma v Chotěboři. Žádný dort nebude, ale na zahradě něco ugrilujeme a zapijeme rovnou i smlouvu s Pittsburghem. Dáme si nějakýho panáka. Všichni ale víme, že je to teprve začátek a samotný podpis ještě nic neznamená.

K Penguins odcházíte jako nedraftovaný hráč. Kdy se s nimi kontakty zintenzivnily?

Když se předčasně ukončila sezona, řešilo se všechno naplno. Jakmile mi pan Spálenka řekl o Pittsburghu, bylo mým tajným přáním, abych se tam dostal. Už loni po Švédských hrách jsem se bavil s agenty a tvrdili mi, že je o mě zájem z některých klubů, ať to jdu zkusit. Pobízel mě i brácha Tomáš, ale já tehdy nebyl přesvědčený, že bych měl jít do Ameriky a raději počkal.

Zůstal jste v Mladé Boleslavi a tah se vám vyplatil...

Za tehdejší rozhodnutí jsem rád. Maličko jsem ještě vyzrál. Loni po lednovém odchodu z Brna, kde se mi ke konci nevedlo, jsem dostal v Boleslavi prostor a začal si věřit. Cítil jsem se velmi dobře a věděl, že mi další rok v Boleslavi pomůže. I v klubu potvrdí, že jsem měl výkyvy. Jel jsem na reprezentaci a hrál v ní o level výš. Pak se vrátil do klubu a nebylo to občas tak dobré jako na repre. Ale snažil jsem se furt dřít a hrát hlavně pro tým.

Jak skvělou novinu přijali starší sourozenci Hynek s Tomášem?

Jsou za mě hrozně rádi, velikou radost měli i rodiče. Přáli mi to úplně všichni, žádná závist nebyla.

Kolik gratulací jste na mobil obdržel?

Když Pittsburgh zprávu ve středu kolem páté odpoledne zveřejnil, přišlo mi toho fakt dost. Masakr až do večera (úsměv). Snažil jsem se odepisovat, ale bylo to celkem hektický. Psali i kluci z Bolky, že mi budou držet palce. Ještě se s nimi uvidím, abych se rozloučil.

Chystáte se kontaktovat Dominika Simona?

Ano. Dominik mi ve čtvrtek posílal zprávu na Instagram, že mě vítá do Pittsburghu a až tam přiletím, že si ještě napíšeme. Budu od něj určitě potřebovat pár rad do začátku.

Kdy začnete s přípravou?

Trochu jsem do toho už šlápnul, není to jenom o udržování. Samozřejmě neví se, jestli se liga ještě rozběhne. Začátek další sezony se může posunout. Ještě před vypuknutím epidemie mi Pittsburgh nabídl, že kdybych chtěl, můžu tam na dva týdny přiletět, potrénovat a osahat si to tam... Teď ale samozřejmě nikdo nic neví.

Bude vám hra na užším kluzišti sedět?

Doufám, že jo. V Česku bylo menší akorát na Spartě v O2 areně, ani jsem ale nevnímal, že je užší. Každopádně to tam bude jinej fofr než na větších kluzištích v extralize. Snad si zvyknu co nejdřív. Budu se snažit hrát to, co umím. Budu poslouchat trenéry, co mi říkají a na čem mám pracovat.

Kývl jste na roční dvoucestnou smlouvu. Připouštíte si možnost, že byste se do prvního týmu neprodral a sezonu strávil na farmě?

Ne, mám to nastavený v hlavě prostě tak, že tam jedu udělat první tým. Samozřejmě kdyby to nevyšlo, člověk nesmí mít hlavu dole, makat na farmě a čekat na šanci.

Na co se těšíte úplně nejvíc?

Asi na ty hvězdy, že se s nimi uvidím. Na Crosbyho, Malkina a pochopitelně i Dominika Simona... Zatím si to ale nedokážu představit a nevím, jak budu reagovat, až uvidím třeba Crosbyho. Jestli si spíš neřeknu o podpis (úsměv). Ale těším se úplně na všechno, na celou organizaci. Jestli se mi sen splní, bude to neuvěřitelný.

Pilujete angličtinu?

Rozumím dá se říct všemu, ale při komunikaci mám rezervy. Mluvení je nejhorší. Jak to říct, jak správně zakombinovat slovo... Už jsem začal s doučováním a budu se snažit připravit co nejlíp, abych měl začátky v Americe lehčí a trochu mi tam rozuměli. Budu na tom teď pracovat.

Pittsburgh patřil už odmala k vašim oblíbeným týmům, všechno tedy vyšlo dokonale...

Měl jsem ho fakt vždycky hodně rád. I tím, že tam byla česká kolonie. Měl jsem doma nějaké dresy, nosil jsem klubové čepice, sluchátka...

V Penguins zanechali Češi silnou stopu ať už Jágr, Straka, Šlégr, Sýkora a další... Je to pro vás zavazující?

Já to takhle neberu. Hlavně se s těmito hráči nemůžu vůbec srovnávat. Jsem teprve na samém začátku, dostal jsem příležitost zabojovat o první tým. Doufám, že se jí chopím.