Hokejisté z kanadských týmů NHL, kteří opustili při pandemii koronaviru zemi, budou možná muset při obnovení sezony nejprve do karantény, než se připojí ke spoluhráčům v klubu. V neděli to řekl kanadský premiér Justin Trudeau.

"Myslím, že jde o otázku, na kterou se budeme muset podívat," prohlásil Trudeau. "Přinejmenším se bude muset kdokoliv, kdo do Kanady přijede z jiné země, velmi striktně řídit všemi pravidly spojenými s karanténou. S NHL jsme tohle ale zatím ještě neprodiskutovali," připustil.

I proto nechtěl předbíhat událostem. "Vnímáme to jako určitou možnost, ale celé to závisí na ohromné spoustě věcí. A já o tom nechci spekulovat, dokud to celé více neprobereme," dodal Trudeau.

NHL byla zastavena 12. března před závěrem základní části, kdy jednotlivým týmům zbývalo odehrát v dlouhodobé fázi 11 až 14 utkání. Přestože soutěž při přetrvávající koronavirové krizi stojí už takřka dva měsíce, vedení ligy stále doufá, že se sezonu povede dokončit a bude tak znám vítěz Stanley Cupu.

Ve hře je proto řada scénářů, na něž se zástupci NHL ve spolupráci s hráčskou asociací NHLPA chystají, aby byli připraveni ihned jednat ve chvíli, kdy budou dohrání ročníku umožňovat vládní opatření. V mnoha ohledech ale přetrvává nejistota.

Jak v pátek uvedl zástupce komisionáře NHL Bill Daly, klíčové při snaze znovu rozjet sezonu budou možnosti testování na koronavirus. Celý proces je však třeba pečlivě nastavit.

"Potřebujeme mít možnost testovat. Ale nechceme, aby to bylo za každou cenu, pokud je testování špatně dostupné v celé komunitě. A to ani soukromou cestou. Nebudeme testovat hráče bez příznaků na úkor lidí se symptomy. To je něco, co nikdy neuděláme," ujistil Daly v rozhovoru pro kanadskou rozhlasovou stanici TSN.