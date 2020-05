Mužstvo šlapalo, on sbíral body, jenže nemoc Covid-19 vše změnila. „Bylo to dobrý i pro tým. Než sezonu přerušili, byli jsme na postupovém místě do play off. Čím šla sezona více dál, tím jsem se na ledě cítil líp. Trenér mi dával více času, hrál jsem ve druhý lajně. Každý zápas pro nováčky je znát," rozpovídal se jedenadvacetiletý forvard pro kameru serveru hokej.cz.

V sezoně 2017/2018 stihl Nečas v NHL jeden zápas, ani nevystřelil. O ročník později si připsal sedm utkání, v nich zaznamenal jednu branku a jednu přihrávku. Sezona zasažená koronavirem byla už úplně jiná - 36 bodů v 64 zápasech. Rozdílová. Ví, že na nejlepší hokejovou soutěž má.

„V týmu byla sranda, těšili jsme se na každý trip," chválí kabinu rodák z Nového Města na Moravě, který je pátým nejproduktivnějším hráčem Caroliny v sezoně. „Musím být připravený, nikdy není nic jistého," nelítá v oblacích Nečas.

I proto přes nucenou pauzu nezahálí. „Prvních čtrnáct dní v karanténě bylo horších, byl jsem tu jen zavřený a objednával si věci do posilovny, abych se mohl udržovat ve formě. Jak už nejsem v karanténě, tak je to lepší, i když nemůžeme na led. Je to taková údržba," vypráví o českých podmínkách, kde trénuje v garáži a střelbu piluje na zahradě.

Až podmínky dovolí, počítá s ledem, ale zatím neví. Stejně jako ohledně restartu NHL, který je možný bez fanoušků. „Bylo by to divný, takový trénink, pokud to ale chtějí dohrát, tak aspoň tak, pro fanoušky v televizi. Věřím, že bude velký zájem. Bude to zvláštní, ale pro každého stejný," dodává Nečas, který je mezi nováčky sedmý v bodování a čtvrtý mezi střelci, prvním je Dominik Kubalík s 30 trefami.

Vylepší Češi ještě svoji pozici, přidají další body v ročníku 2019/2020?