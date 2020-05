„Věřím, že až přijde správný čas a správné okolnosti, tak na základě všech možností, které zvažujeme, a našich schopností je provést, tuto sezonu dokončíme," řekl Bettman pro Mercury News.

„Nechci znít jako člověk, který věří nemožnému, ale zrušení sezony by bylo příliš snadné řešení. Znamenalo by to, že přestaneme pracovat tvrdě na všech těch věcech, které děláme. Osobně věřím, že nastane příležitost k obnovení ročníku," doplnil šéf NHL.

Soutěž se přerušila 12. března a hráči, trenéři i personál týmů jsou stále v domácí izolaci. Vedení soutěže přesto věří, že druhá fáze k návratu k hraní, která zahrnuje trénování na ledě v menších skupinách, může nastat už na konci května.

Přesto stále ani rámcově není jasné datum, kdy by se NHL mohla znovu rozběhnout, pokud na to opravdu dojde. Před obnovením sezony by měli hráči absolvovat tréninkové kempy v délce dvou až tří týdnů. Momentálně se zdá, že základní část by se už nedohrávala a jako možnosti zůstávají formáty play off s čtyřiadvaceti či šestnácti týmy. Pokud tedy na restart opravdu dojde...