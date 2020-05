Jste nachystaný?

Upřímně nevím, jestli po skoro tříměsíční pauze je člověk připravený skočit rovnýma nohama do play off. Ale budeme mít třítýdenní kemp, a tak doufám, že ještě něco natrénuju, než se začneme chystat s celým týmem.

Jak jsou na tom vaši spoluhráči? Ti ze zámoří si stěžovali, že na rozdíl od Evropanů vůbec nemůžou na led.

Ani pro mě to není moc dobré s tím bruslením. Teď je potřeba hlavně nachystat tělo a pak do sebe zase dostat hokej.

Na začátku máte trénovat jen v menších skupinkách. Co si pod tím představujete?

Má se to rozjet v nejbližší době, ale problém asi je sladit všechno termínově. Pro nás Evropany taky bude složitější cestování. Formát je jasný, přesto zbývá ještě dost otázek.

Takže netušíte, kdy poletíte do Kanady?

To je právě ta jedna otázka, jak to bude s cestováním hráčů, když to nejde ani mezi Kanadou a Spojenými státy.

Jste mentálně připravený na zápasy bez diváků?

V žáčcích se na nás chodili dívat aspoň rodiče a teď vůbec nikdo... Je to věc, na kterou v profesionálním sportu nejsme zvyklí, ale budeme se s tím muset vypořádat, pokud chceme vyhrát Stanley Cup.

A když se vám bude dařit, můžete strávit vlastně dva měsíce v ‚izolaci'. Jen zápasy, tréninky, hotel, zdravotní kontroly...

Je to nepříjemný, ani nevím, co na to říct. Jsem rád, že se život vrací k normálu a spousta dalších věcí se bude postupně uvolňovat. Nikdo ale nechce hrát v prázdné hale a cestovat, když to nebude úplně bezpečné. Přesto věříme, že o nás bude postaráno.

NHL vybírá dvě destinace, kde se bude play off konat. Máte mezi nimi favorita?

Jsou tam města, kde je super atmosféra, jenže teď v halách pro 15-20 tisíc lidí bude prázdno. Čeká nás takový play off trénink.

V předkole na vás vyšel Winnipeg, se kterým jste naposledy hráli pod širým nebem pro více než 30 tisíc diváků. Je už mezi vámi trochu rivalita?

Pro nás je hlavní rivalita s Edmotonem. Bitvy o Albertu jsou pro Calgary ty nejlepší zápasy. Winnipeg má výborné mužstvo. Když se podíváte na první dvě lajny, tak to jsou všechno frajeři, kteří umějí dát gól. Teď jde o to, kdo z té situace udělá výhodu.