Pro lidi narozené ve 21. století je to technologický pravěk. Ale i díky videokazetě je Zdeno Chára už 23 let hráčem NHL. Čekání na restart NHL si teď minimálně fanoušci Bostonu mohou trochu ukrátit dokumentem, jehož hvězdou je právě slovenský kapitán Bruins.

V polovině devadesátých let byl však dvoumetrový kolos považován na Slovensku za kolohnáta bez talentu. "Tehdejší kouč trenčínské juniorky Ernest Bokroš prohlásil, že ze syna hokejista nikdy nebude," štvalo Chárova otce Zdeňka, bývalého čtyřnásobného mistra republiky v řecko-římském zápase.

Chára se pokoušel prorazit i ve Spartě, za kterou hrál v juniorce a připsal si i jeden extraligový start.

O železné kondici trenčínského dlouhána kolovaly pověsti delší dobu. Bývalý sparťan Karel Pavlík, který skautoval pro New York Islanders, Cháru nechal natočit na video, jak se připravuje a v posilovně zvedá nelidské zátěže. Pro urostlého mladíka to ale byl běžný denní chleba. Vždyť už doma trénoval s hokejkou, kterou mu jeho otec zabetonoval do vědra.

Kazeta zabrala

Pavlík poslal videokazetu do zámoří, kde se dostala až ke generálnímu manažerovi Islanders Mikeovi Milburymu. Když viděl, čeho je Chára schopen, rozhodl se ho v roce 1996 draftovat z 56. místa ve třetím kole.

Průvodkyní dokumentu nazvaném 'Chára na tisícovce' je hokejistova žena Tatiana, se kterou má bostonský lídr tři děti. Ve filmu ale o ikoně Bruins mluví i řada soupeřů a spoluhráčů.

S Chárovým příchodem do Bostonu, za který slovenský bek dosud odehrál 1023 zápasů, začala zcela nová kapitola v klubové historii.

"Přišel jsem si pro Stanley Cup," vyhlásil Chára a vybojoval ho se spoluhráči ve své páté bostonské sezoně. Navíc v kabině jako kapitán nastolil nové pořádky. Kdo je nebyl ochoten přijmout, ten měl smůlu a mohlo jít klidně o hráče s hvězdnou aurou. Phil Kessel by mohl povídat...

Chára ve 43 letech touží ještě po jednom Stanley Cupu, který Bostonu loni unikl o jedinou výhru ve finálové sérii proti St. Louis. Chára v ní utrpěl zlomeninu čelisti, ale věděl, že pokud nebude hrát, mohli by si to Bruins vyložit jako projev slabosti. Na operaci šel až po sezoně.

Přesně tyto momenty posilují Chárovu ocelovou image chlápka, který si nestěžuje, ale za všech okolností jde příkladem. Znát je to ostatně i z filmových záběrů.