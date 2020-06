Přestože sám patří do okruhu předních kandidátů na zisk Hart Trophy, hvězdný hokejový útočník Colorada Nathan MacKinnon, má jasno, komu by měla být cena pro nejužitečnějšího hráče sezony NHL udělena. Podle čtyřiadvacetiletého Kanaďana, který se před pěti lety stal v Praze mistrem světa, by měl zvítězit ruský forvard Artěmij Panarin z NY Rangers.

Pozvedne Hartovu trofej nad hlavu vítěz kanadského bodování ročníku NHL Němec Leon Draisaitl, nebo ji podruhé v kariéře získá jeho spoluhráč z Edmontonu Connor McDavid? Nebo se dostane na oporu Bostonu Davida Pastrňáka, spolu s Alexandrem Ovečkinem nejlepšího střelce sezony? Šanci můžou mít i Auston Matthews nebo právě MacKinnon a Panarin.

MacKinnon se v úterý nechal pro TSN 1050 slyšet, že se loni v létě pokoušel Panarina zlákat do Colorada. Ruského útočníka přesvědčoval, že u Avalanche by nebyl zápas co zápas pod obrovským tlakem, že právě on musí utkání rozhodovat.

„Věděl jsem, že byl volným hráčem, tak jsem ho sledoval ještě v Columbusu. Je úžasným hráčem. Sledoval jsem ho i celou tuhle sezonu a už jen z povídání s ním vím, že je to skutečně milý chlap, rozpovídal se MacKinnon.

„Takže jsem trochu zaujatý a myslím si, že letos by měl získat Hartovu trofej právě on," soudí MacKinnon o Panarinovi, jenž v 69 zápasech za NY Rangers, s nimiž loni podepsal sedmiletou smlouvu na 81,5 milionů dolarů, zaznamenal 95 kanadských bodů, stejně jako Pastrňák. Víc nasbírali jen Draisaitl s McDavidem.

To David Pastrňák by jednoznačně zvolil Leona Draisaitla. "Co dokazoval v sezoně, bylo neskutečné. Všichni říkali, že hraje s McDavidem, ale ten byl skoro dva měsíce mimo, a Leon najednou hrál ještě o level výš. Za mě jasná volba," prohlásil Pastrňák ve čtvrtek poté, co počtvrté v řadě vyhrál Zlatou hokejku pro nejlepšího českého hráče sezony.