"Zrodilo se to docela rychle. Před týdnem jsme měli videokonference s Winnipegem ohledně ukončení sezony, protože se nedohrála. Já jsem byl v sobotu mému kamarádovi na svatbě a tam jsem se to dozvěděl od táty. Takže se to upeklo přes víkend a bylo to docela rychlé," popsal Reichel ve videorozhovoru pro mateřský litvínovský klub. Jets dohodu oficiálně zveřejnili v pondělí.

"Znamená to, že směr a cíl, co jsem si dal, dává smysl. Ta dřina a odříkání se vyplácí a krůčky, které dělám, jdou správným směrem. Pro mě to znamená strašně moc, ale na druhou stranu je ještě velká cesta přede mnou," podotkl.

V AHL za dva roky sehrál 94 utkání a připsal si 27 bodů za 14 gólů a 13 přihrávek. "Je to jiné, než jak to mají draftovaní hráči. Winnipeg mi dal šanci, zkusil mě, za což jsem hrozně vděčný. Za dva roky jsem si vyhrál smlouvu v NHL na farmě. To se taky moc hráčům nepoštěstí, já jsem za to hrozně rád, že to vyšlo, ale ta cesta nekončí," prohlásil Reichel.

"Cíl, který jsem si dal, dává smysl," září Kristian Reichel po podpisu smlouvy s Winnipegem Jets. https://t.co/wnxPoLcnRK — HC VERVA Litvínov (@hcverva) June 16, 2020

Podpora od rodiny

Radost z kontraktu měla celá jeho rodina v čele s otcem, který v NHL sehrál včetně play off 900 utkání za Calgary, New York Islanders, Phoenix a Toronto. "Rodina mě celou dobu podporovala, stála za mnou v dobrých i zlých časech, takže za to bych jim chtěl poděkovat, protože to se mnou celou dobu žili. Cesta od školy po dorosty, juniorku, áčko a pak do Kanady nebyla lehká, ale nakonec to mělo smysl. Oslava ještě nebyla, ale bude," usmíval se Reichel.

Asistent trenéra Robert Reichel (vlevo) a Filip Chytil během tréninku hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

"Zase jsem kousek blíž dětskému snu, jaký má každé dítě, když začíná hrát hokej, že by si chtělo jednou zahrát NHL. Vím, co táta dokázal a kolik sezon tam odehrál. Pro mě to je zase další meta, abych se tam dostal a pokusil se tam udržet, což bude těžké. Ale co je lehké? Je to pro mě motivace do další práce," konstatoval Reichel.

Důvěra do trenéra

Za Jets odehrál předloni a loni dohromady pět přípravných duelů. Ale na startu této sezony mu zasáhlo do herní pohody zranění. "Vyřadilo mě na dva měsíce, což bylo nepříjemné na psychiku, protože člověk se celé léto připravuje, aby byl ve formě. Pak mi trenéři dali šanci, chytil jsem ji za pačesy. Každému hráči prospěje, když hraje hodně minut, trenér mu věří a padá mu to tam. Druhá část sezony byla skvělá," doplnil.

Kristián Reichel během tréninku v rámci letního kempu hokejové reprezentace

Vlastimil Vacek, Právo

Ročník AHL předčasně ukončila pandemii koronaviru. "Měli jsme letět do Milwaukee a už během dne nebyly zprávy dobré, všichni řešili jen to, co se děje okolo. V Milwaukee nám řekli, že je sezona přerušená, za tři dny jsem odletěl domů, než se spoje zrušily. Zasáhlo mě to, zrovna jsem cítil, že forma šla nahoru, ale bylo to pro všechno stejné. Nebylo to příjemné, všichni řešili, co se děje doma a ve světě, ale naštěstí to ustupuje a doufám, že bude líp," řekl Reichel.