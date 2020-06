Seattle je pozadu s halou, ale vstup do NHL to neohrozí Seattle je pozadu s halou, ale vstup do NHL to neohrozí

O několik měsíců zpozdila pandemie koronaviru rekonstrukci haly hokejistů Seattlu, ale vstup nového klubu do NHL to neohrozí. Původní termín otevření 1. června 2021 dodržen nebude, nejpozději v půlce září však bude KeyArena hotová, aby v říjnu byla připravená na první ligové zápasy. O několik měsíců zpozdila pandemie koronaviru rekonstrukci haly hokejistů Seattlu, ale vstup nového klubu do NHL to neohrozí. Původní termín otevření 1. června 2021 dodržen nebude, nejpozději v půlce září však bude KeyArena hotová, aby v říjnu byla připravená na první ligové zápasy. Profimedia.cz "Vyskytly se problémy s dodavateli a také nás zpomalily práce kvůli zdravotní situaci. Nebude to přesně podle harmonogramu, ale ani ne o moc později oproti stanovenému datu," řekl v úterý výkonný ředitel Seattlu Tod Leiweke. "Určitě to bude v létě 2021, ale jestli v srpnu? Prvního září? Nebo patnáctého?" dodal k termínu slavnostního otevření. Nový klub zatím nepředstavil přezdívku ani logo a v nejbližší době to ani nemá v úmyslu. Amerikou zmítá pandemie covidu-19 a také protesty proti policejnímu násilí a rasismu po zabití neozbrojeného černocha George Floyda při zatýkání bělošským policistou. "Není vhodná doba," konstatoval Leiweke. O několik měsíců zpozdila pandemie koronaviru rekonstrukci haly hokejistů Seattlu, ale vstup nového klubu do NHL to neohrozí. Původní termín otevření 1. června 2021 dodržen nebude, nejpozději v půlce září však bude KeyArena hotová, aby v říjnu byla připravená na první ligové zápasy. Profimedia.cz ČTK ■ 0 příspěvků v názorovém fóru » ? Sdílejte článek Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení. Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy. Ve vašem prohlížeči nemusí tlačítko fungovat správně. Stáhněte si některý z moderních prohlížečů, třeba chytrý prohlížeč od Seznamu.