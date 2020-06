Byl jste nervózní vzhledem k tomu, že se finální dohoda hledala několik týdnů?

Trošku jsem nervozitu samozřejmě cítil, na druhou stranu jsem věděl, že Robert Spálenka a jeho tým odvedou skvělou práci. V tuto chvíli mám jen obrovskou radost, je to splnění dětského snu.

Na jaře jste v týmu Brandon Wheat Kings obdržel několik ocenění v čele s tím pro nejužitečnějšího hráče klubu. Cítil jste, že poslední sezona byla rozhodující pro podpis smlouvy s Vegas?

Je to tak. Vždycky jde něco udělat ještě lépe, na druhou stranu jsem měl klidné svědomí v tom, že do přípravy i samotné sezony jsem vložil absolutně všechno. Samozřejmě jsem doufal, že by nabídka smlouvy ze strany Vegas mohla přijít, ačkoliv jsem se k tomu nechtěl upínat.

✍️ hey goalie goalie goalie!



We've signed Jiri Patera to a three-year entry level contract!!!! 😃#VegasBorn https://t.co/ksNH0OMYxh — y-Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) June 30, 2020

Sezona byla ukončena v březnu, zatím není rozhodnuto o datumu startu nové sezony NHL či AHL. Jak náročné je v takové chvíli udržet si motivaci k tréninku?

S tím naštěstí nebyl v mém případě problém. Po celou dobu jsem se snažil být připraven na sto procent vzhledem k možnostem té doby. Na startu jsem tak hodně pracoval hlavně na kondici, postupně se zařazovalo stále více hokejových a čistě brankářských tréninků. Na ledě v současné chvíli trávím z mého úhlu pohledu dostatečný čas, snažím se poctivě makat šest dnů v týdnu, chodím trénovat s Mírou Brožem. Mimo led se pak připravuji s Michalem Břetenářem.

Máte již v tuto chvíli konkrétní informace z klubu ohledně dalšího vývoje?

V tuto chvíli ne. Čeká se, zda se finálně rozběhne dohrávka současné sezony, to bude pro další časový scénář samozřejmě zásadní proměnná. Nicméně jasné je, že tréninkové kempy začnou obecně co nejblíže nové sezoně, dají se čekat také další dílčí změny. Mým cílem je každopádně připravit se na jakýkoliv scénář.

S jakým cílem do přípravného kempu půjdete?

Ukázat maximum toho, čeho budu v té chvíli reálně schopen. Rád bych samozřejmě zamotal trenérům hlavu a vybojoval si start na farmě v AHL. A samozřejmě tím dlouhodobějším cílem je jednoznačně působení v NHL.

Jiří Patera v dresu týmu Brandon Wheat Kings.

Brandon Wheat Kings

V minulých rozhovorech jste zmiňoval skvělý vztah s trenérem brankářů prvního týmu. Je výhoda, že vás tak dobře zná?

Stoprocentně ano, Mike Rosati mě pozoruje od draftu před třemi roky. Psal mi poctivě skoro každý týden a koukal na všechny highlighty z našich zápasů. Po mém zranění ze startu poslední sezony za mnou i přijel, protože viděl, že se trochu trápím. Strávil se mnou deset dní a hrozně mi pomohl. Je to opravdu skvělý člověk, se kterým si může kdokoliv popovídat o hokeji i o životě. Věřím, že mi pomůže dostat se také v dalších sezonách na ještě lepší úroveň.

Jak se vlastně díváte na brankářské složení v současném týmu Vegas?

Vegas disponuje elitními brankáři v čele s Fleurym, který je pro mě jednou z největších osobností celé ligy. Je to můj vzor, snažím se od něj odkoukávat veškeré detaily. Na možnost pracovat s ním naživo se neskutečně těším.

Bude čas užít si drobnou oslavu nového kontraktu?

Počítám, že s rodinou uspořádáme malou grilovačku, ale na slavení mě tolik neužije. Navíc vím, že smlouva je jen začátek další cesty a obrovské dřiny. Pevně věřím, že v budoucnu ještě přidám k rodinným oslavám další sportovní důvody.