Už za pár dní by v 24 klubech účastnících se vyřazovací části NHL měly odstartovat tréninkové kempy, na konci července pak má dojít na samotné play off. Uznávaný novinář z kanadské televizní stanice Sportsnet Eric Engels však přišel s informací, kterou získal z průzkumu mezi samotnými hokejisty, že až 75 procent z nich si restart soutěže vůbec nepřeje. Je tak otázkou, jestli se play off zúčastní všichni hráči...