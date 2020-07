NHL je přerušená od 12. března, znovu rozjet by se měla 1. srpna. V pondělí začnou tréninkové kempy, nejpozději do úterý mají hráči možnost nahlásit svým klubům, že se k mužstvu nepřipojí. Na základě dohody vedení NHL a hráčské asociace NHLPA se nemusejí obávat jakéhokoli disciplinárního trestu nebo pokuty.

Čtyřiatřicetiletý Polák je při neobvyklém průběhu ročníku stále smluvně vázán s Dallasem, s nímž loni v červnu podepsal roční kontrakt na 1,75 milionu dolarů. Pro další pokračování kariéry se ale již s předstihem dohodl na tříleté smlouvě s extraligovými Vítkovicemi.

Obránce Roman Polák během tréninku české hokejové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

Zkušený obránce čekal na vývoj situace a byl připravený dostát svým povinnostem, zároveň ale nijak netajil, že už by raději setrval doma. A byl rozhodnutý zůstat, pokud mu to okolnosti dovolí.

"Jsem tam pořád smluvně vázán, mám tam ještě nějaké povinnosti. Ty se musí splnit. Jestli se tam budu muset vracet, tak se tam vrátím a dohraju to. Popravdě si to ale představit nedokážu a ani nechci. A vůbec mě tahle představa trošku děsí. Čas na tu přípravu není takový a hrozí zranění," uvedl Polák v polovině června pro klubový web Ostravanů.

Stars následně neuvedli Poláka ani na soupisku pro tréninkový kemp. "Chápu Romanovu situaci a také to, že on a jeho rodina si nemyslí, že je dobrým rozhodnutím se vrátit zpátky za moře. Když někdo udělá to nejlepší rozhodnutí pro svou rodinu, tak to nemůžete zpochybňovat," uvedl zkraje července pro server theathletic.com generální manažer Dallasu Jim Nill.

Polákova bilance v nejlepší lize světa se tak po působení v St. Louis, Torontu, San Jose a Dallasu zastaví na 806 utkáních základní části, v nichž defenzivně laděný bek zaznamenal 140 bodů za 26 gólů a 114 asistencí. V play off přidal 180. hráč draftu 2004, kdy po něm sáhli Blues, čtyři nahrávky v 71 zápasech. Se San Jose byl před čtyřmi lety blízko Stanley Cupu, Sharks ale podlehli ve finálové sérii Pittsburghu 2:4 na zápasy.

Roman Polák na srazu hokejové reprezentace před Světovým pohárem v prážském hotelu Hilton.

Vlastimil Vacek, Právo

Stejně starý Green, na jehož kontě je v základní části 880 utkání a 501 bodů (150+351), odůvodnil své rozhodnutí obavami o rodinu. Za Oilers přitom od příchodu z Detroitu stihl odehrát jen dva zápasy a po sezoně se má stát volným hráčem. "Hodně jsem to zvažoval, ale s ohledem na zdraví rodiny a nejistoty spojené s nemocí covid-19 jsem se rozhodl, že dohrání sezony bude beze mě," vysvětlil Green.

Stejný důvod uvedl i jednatřicetiletý Kampfer. "Bylo to jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsem kdy musel udělat. Moje žena i syn však mají vrozenou srdeční vadu, což může způsobit při koronaviru komplikace. Proto to bereme velmi vážně. A rodina pro mě bude vždy prioritou," prohlásil Kampfer.

Rovněž pro sedmadvacetiletého Švýcara Bärtschiho šlo o nelehkou volbu. "Ale chápeme ho, je třeba ho respektovat," konstatoval generální manažer kanadského klubu Jim Benning.

Devětadvacetiletý Hamonic jako důvod nepokračovat v sezoně uvedl obavy o zdraví dvouleté dcery, která v minulosti trpěla vážnými dýchacími potížemi a v osmi měsících byla kvůli tomu i hospitalizována.