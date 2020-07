V Avangardu by se Frolík znovu potkal s kanadským trenérem Bobem Hartleyem, který ho vedl v Calgary v ročníku 2015/16. Majitel bronzových medailí z MS 2011 a 2012 podle zdrojů Sport Expressu nabídku Omsku opravdu zvažuje, finální rozhodnutí ale dosud nepadlo.

Frolíka, jehož pro NHL draftovala v roce 2006 Florida z celkově desátého místa, hraje NHL nepřetržitě od roku 2008. Od té doby v ní nastoupil za Panthers, Chicago, Winnipeg, Calgary a Buffalo k 850 duelům, v nichž zaznamenal 384 bodů za 159 gólů a 225 asistencí.

Hokejista Michael Frolík s partnerkou Dianou Kobzanovou.

Vlastimil Vacek, Právo

Poslední sezona mu však příliš nevyšla. Na začátku ledna byl z Flames vyměněn k Sabres, v 19 zápasech za Buffalo ale vstřelil jen jeden gól, navíc do prázdné branky.

Po sezoně, v níž Šavle nedokázaly postoupit do rozšířeného play off, končí účastníkovi ZOH 2014 a Světového poháru 2016 smlouva. A další by mohl podepsat už v KHL...

V Omsku mají s českými hokejisty bohaté zkušenosti, za Avangard v minulosti nastupovali třeba Pavel Patera, Martin Procházka, Jiří Šlégr, Jaromír Jágr, Tomáš Vlasák, Jaroslav Bednář či Roman Červenka, jako trenér klub necelou sezonu vedl Miloš Říha starší.