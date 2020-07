Situace kolem českých hokejových útočníků Bostonu Davida Pastrňáka a Ondřeje Kašeho, kteří už týden s týmem netrénují, stále nespěje k pozitivnímu vyřešení. V klubu se přiklánějí k variantě, že do společné přípravy nastoupí až po přesunu do Toronta, kde bude hrát Boston své zápasy po restartu NHL.

„Je těžké o tom teď něco říkat. Můj odhad je, že trénovat s námi začnou až v Torontu. Ale stále doufám, že naskočí ještě tady, nicméně se přikláním spíš k tomu Torontu," naznačoval ve videorozhovoru pro NESN prezident Bruin Cam Neely možný černý scénář.

Oba čeští hráči zatím trénovali se svými spoluhráči jen jednou 15. července. V NHL kluby podle momentálně platných pravidel nesmí upřesňovat důvody absencí hráčů. Pastrňákův agent J.P. Barry už dříve uvedl, že nejlepší střelec zkrácené základní části NHL je v karanténě, protože byl v kontaktu s osobou nakaženou koronavirem.

„Samozřejmě bychom si přáli, aby se situace s hráči vyvíjela jinak. Měli jsme datum začátku kempu a věděli jsme, že někteří hráči budou muset do karantény, až dorazí. Doufali jsme, že tu budou trochu dřív. Ale nemohli jsme do toho nijak mluvit a nechali to na hráčích. Samozřejmě po tom, co se stalo, byste raději, aby se některá rozhodnutí udělala jinak. Ale z dlouhodobějšího hlediska myslím, že nás to nijak neovlivní a jakmile budeme v Torontu, všechno bude fajn," dodal Neely.

Boston, do jehož přípravy už se na začátku týdne vrátil David Krejčí, ve čtvrtek nastoupí ve svém jediném exhibičním duelu proti Columbusu. 2. srpna pak nastoupí v Torontu proti Philadelphii už v restartované NHL v prvním ze tří duelů, které určí nasazení pro play off.