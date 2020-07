Potvrzeno, podepsáno. Obránce Roman Polák definotivně uzavřel kariéru v NHL a vrací se do Vítkovic. Už dříve avizovanou ústní dohodu nyní stvrdily podpisy na tříletém kontraktu. V modrobílém dresu ostravského extraligového týmu bude 34letý hokejista působit do konce sezony 2022/2023.

Vítkovice se s Polákem dohodly na návratu už v červnu. Tehdy ale měl Polák povinnosti v týmu NHL Dallas Stars, který čeká účast v bojích o Stanley Cup. V polovině července ovšem klub z Texasu zveřejnil soupisku pro přípravný kemp před dohráváním play off NHL a jméno Romana Poláka v ní chybělo.

„Už delší dobu jsem věděl, že další sezonu v NHL hrát nechci. Starší dcerka jde do druhé třídy, takže si myslím že je čas se vrátit. Proto jsme se s manželkou rozhodli, že už nebudu v NHL pokračovat a zůstaneme doma," vysvětloval obránce s tím, že se do zámoří už vracet nechtěl.

A když přišla možnost odmítnout návrat do USA, využil ji. V Dallasu se dohodl na ukončení dosavadní smlouvy a od úterý je definitivně opět hráčem Vítkovic. „Mám radost, že můžu navázat na to, co jsme ohlásili už před časem. Teď už je to definitivní, je naším hráčem a nic nebrání tomu, aby se připojil k týmu a byl připraven ve vítkovickém dresu nastoupit hned od samotného začátku sezony," oznámil sportovní ředitel HC Vítkovice Ridera Roman Šimíček.

„Poly mohl s námi podepsat až nyní, protože zbývalo ukončit jeho smlouvu se Stars a poté ještě bylo nutné dodržet lhůtu sedmi dní, během které nesměl podepsat smlouvu s žádným klubem. Lhůta vypršela v úterý a jakmile to bylo možné, podepsali jsme smlouvu. Pro nás je o to cennější, že je tříletá, což jen dokládá, že to Poly ve Vítkovicích myslí vážně. Já osobně mám z toho velkou radost a věřím, že ji mají i naši fandové," doplnil Šimíček.

Polák se k extraligovému týmu, který v pondělí 27. července vyjede poprvé na led, připojí se zpožděním. „S Romanem jsme domluvení, že se do týmové přípravy zapojí později, konkrétně ve druhém týdnu," upřesnil hlavní kouč Vítkovic Mojmír Trličík.