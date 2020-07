Obrovitý slovenský bek, který v NHL hraje už 22. sezonu, se ještě do hokejového důchodu nechystá. Zdeno Chára teď vyhlíží jediné, a to boje o umístění a nasazení do úvodního kola bojů o Stanley Cup s Bostonem a rozhodně to necítí tak, že by tohle play off mělo být jeho poslední.