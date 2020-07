Český útočník Dominik Kubalík už netrpělivě vyhlíží první zápasy NHL po koronavirové pauze. S Chicagem v neděli odlétá do Edmontonu, kde už 1. srpna čeká Blackhawks první zápas play off proti domácím Oilers. Jak probíhal přípravný kemp Chicaga a jak vidí jeho šance v play off se dozvíte v exkluzivním rozhovoru pro Sport.cz.

V Chicagu se hojně protestovalo proti rasismu a policejní brutalitě a ani teď situace není ještě úplně klidná. Kubalík přiznává, že prvních pár dnů po návratu do Ameriky se spíš jen rozkoukával a nikam moc radši nechodil, i když nějaké procházky po městě si s přítelkyní dopřál. „Chicago je krásný, celá ta sezona tady byla fajn," říká.

Teď už se ale s týmem přesouvá do Edmontonu, kde je bude čekat dohrávka sezony. Hned po příjezdu okusí led při tréninku a ve čtvrtek se Chicago představí v přípravném zápase proti St. Louis Blues. „Jsem rád, že se to rozjede hned, budou tam samozřejmě nějaká opatření, ale věřím, že to všichni zvládneme," říká kandidát na Calder Trophy pro nejlepšího nováčka NHL.

Hráči se mohou pohybovat jen v uzavřených zónách

Hráči se smí pohybovat pouze po tzv. bubble city, tedy uzavřeném prostoru vyhrazeném pouze pro týmy NHL, kde by však měla být veškerá potřebná vybavenost. „Měly by tam být restaurace jenom pro nás, nějaká dovážková služba, ale my jsme tady hlavně kvůli hokeji," říká Kubalík.

Tréninkový kemp byl těžký, říká Kubalík

Přípravný kemp probíhal krom testování celkem klasicky. „Bylo to takové zvláštní, všichni jsme čekali, co bude. Nakonec se to krom testování a měření teploty moc nelišilo," říká český kanonýr. „Jsem rád, že je to za námi, tréninkové kempy jsou vždycky těžké, než se do toho člověk zase dostane. Věřím ale, že jsme připraveni," dodává Kubalík, který by měl být střeleckým tahounem Blackhawks.

