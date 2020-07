„Jsem nadšený, že jsem zpátky. Pokusím se do toho dostal co nejrychleji," citoval pětatřicetiletého hokejového gólmana server americké televizní stanice ESPN.

Kemp Chicaga odstartoval 13. července, ale Crawford se do tréninku s týmem zapojil až o tomto víkendu. Předtím se na ledě neobjevoval, podle vyjádření Blackhawks patřil do kategorie „unfit to participe" (v překladu nezpůsobilý hrát). „Chci říct, že jsem byl pozitivně testovaný na covid-19, takže jsem musel zůstat v uplynulých týdnech v karanténě ve svém domě v Chicagu," prohlásil spoluhráč českých útočníků Dominika Kubalíka a Davida Kämpfa.

„Prvních pár dnů, kdy jsem začal cítit příznaky, to bylo pro mě nejtěžší. Symptomy byly do značné míry podobné chřipce," přiznal ostřílený brankář novinářům během videokonferenčního hovoru.

„Čas jsem trávil hlavně doma s manželkou a se svými malými dětmi. Bylo to pro mě opravdu veliké překvapení, že jsem nakažený," líčil. „V poslední době jsem se už cítil dobře, ale stejně jsem nemohl nic moc dělat," vykládal ostřílený brankář, jenž Blackhawks výrazně pomohl ke dvěma Stanley Cupům (2013 a 2015).

Crawford odchytal v letošním ročníku zámořské soutěže 40 utkání, přičemž jeho úspěšnost zákroků činila 91,7 procent.