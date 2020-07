Všem se muselo ulevit. Nejen vedení hokejového Bostonu. Nejen jeho hráčům a fanouškům. Ulevit se muselo i samotnému Davidu Pastrňákovi. Čtyřiadvacetiletý havířovský odchovanec se vůbec poprvé od restartu sezony po koronavirové pauze zapojil do společné přípravy celého týmu, která odstartovala 13. července. Bruins by tak do play off měli vyrazit i se svým klíčovým útočníkem.

Pastrňák po návratu z České republiky do zámoří bruslil jen 15. července s menší skupinkou týmu, načež byl označen za „nezpůsobilého k tréninku". J.P. Barry, agent nejlepšího střelce aktuálního ročníku NHL (spolu s washingtonským Ovečkinem), jako důvod uvedl fakt, že český forvard se dostal do kontaktu s osobou nakaženou koronavirem, takže byl umístěn do karantény.

O víkendu ale přišly pozitivní zprávy. Pastrňák s mužstvem odletěl do Toronta, kde týmy Východní konference odehrají zápasy vyřazovací části, a v pondělí vyjel s týmem na led.

„Vypadá skvěle. Možná potřebuje trochu ostříhat. Očekával jsem, že bude dobře nachystaný. Známe Pastu; miluje hokej, je rád se spoluhráči. Je to hodně kamarádský mladý muž. Je skvělé, že je zpátky," neskrýval nadšení kouč Medvědů Bruce Cassidy.

Pastrňák trénoval se svými obvyklými spoluhráči Bradem Marchandem a Patricem Bergereonem, zatím ale není jasné, jestli zasáhne do čtvrtečního, jediného přípravného duelu proti Columbusu. V sobotním soutěžním utkání o nasazení do play off proti Philadelphii by už ale měl být v akci.

A jeho parťáci očekávají, že vzájemná spolupráce bude klapat jako v základní části. „Navážeme tam, kde jsme skončili," cituje Bergerona oficiální web soutěže nhl.com.

#NHLBruins practice lines:



Marchand – Bergeron – Pastrnak

DeBrusk – Krejci – Studnicka

Kuraly – Coyle – Bjork/Kuhlman

Nordstrom – Lindholm – Wagner



Grzelcyk – McAvoy

Krug – Carlo

Moore – Lauzon

Vaakanainen – Clifton



Rask

Halak pic.twitter.com/4CzwWAUVwl — Boston Bruins (@NHLBruins) July 27, 2020

„Pasta si bude muset zvyknout na led, bruslení a najít rytmus. Pokusíme se mu co nejvíce pomoct, ale nejsem si jistý, jestli to vůbec bude potřebovat. Je jedním z těch hráčů, kteří se vrátí na led a vypadají, že všechno zvládají bez námahy. Možná, že bude trochu zarezlý, ale ještě máme trochu času, než se začne," dodal první centr Bostonu.

Narozdíl od Pastrňáka se Bruins stále musejí obejít bez jeho stejně starého krajana Ondřeje Kašeho. Ten s mužstvem do Toronta ani nepřicestoval a podle Cassidyho se připojí později. V pondělí netrénoval ani kapitán Medvědů Zdeno Chára. Slovenskému obrovi včas nedorazily nedělní výsledky testu na covid-19, takže z preventivních důvodů nenazul brusle.