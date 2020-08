Nejen fanoušci, ale samozřejmě i samotní hráči dnešní den netrpělivě vyhlížejí. Však pauza způsobená pandemií koronaviru zapříčinila extrémně dlouhou pauzu, kterou NHL dlouho nezažila. Liga byla přerušena 12. března, dnes se tedy téměř po pěti měsících pustí hráči do ostrého zápasu.

Ani poslední výluka NHL v sezoně 2012/13 netrvala tak dlouho. Pro hráče bude těžké vrátit se v plné formě do soutěžních zápasů, a to rovnou do kvalifikace a play off. Vedení ligy přišlo s neobvyklým formátem, díky kterému může na zisk Stanleyova pohárů pomýšlet stále 24 z 31 týmů.

David Pastrňák (88) při focení před utkáním s Columbusem.

Frank Gunn, ČTK/AP

Bubble city a hokej jen v televizi

Kvalifikace i play off se odehrají pouze ve dvou městech - Torontu a Edmontonu, kde je pro hráče i celé realizační týmy vytvořeno tzv. bubble city, což je zcela oddělená část města, která je přísně hlídaná. Fanoušci tak budou moci své oblíbené týmy kvůli přísným opatřením podporovat jen doma u televize.

Na restart ligy je připravena i řada českých hráčů v čele s Davidem Pastrňákem z Bostonu a Dominikem Kubalíkem z Chicaga. Oba v přípravných zápasech ukázali, že dávat góly nezapomněli.

Jako první vyjedou na led hráči Caroliny a NY Rangers v Torontu. Na stejném místě se odehraje ještě zápas Islanders s Floridou. V Edmontonu se představí domácí Oilers proti Chicagu.