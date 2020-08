Fantastický vstup do rozšířeného play off NHL má za sebou český útočník Dominik Kubalík. Ten hned v úvodním klání po koronavirové pauze podpořil výhru Chicaga nad domácím Edmontonem 6:4 třemi asistencemi a dvěma přesilovkovými góly. S pěti body navíc vytvořil nový rekord NHL, dosud bodově nejúspěšnějším debutem v play off bylo vystoupení Daryla Evanse z Los Angeles, jenž roku 1982 vstřelil dvě branky a na další dvě asistoval. „Je to pěkné, ale je to teprve první zápas, takže ještě toho máme hodně před sebou..." odmítá podlehnout uspokojení Kubalík, jenž stihl rekordní zápis za necelých 14 minut.