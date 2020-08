Slavná NHL znovu nastartovala své motory. Hokejisté Arizony vstoupili do kvalifikace play off výhrou nad Nashvillem 4:3. Predators nepomohly ani dvě branky Filipa Forsberga. Philadelphia pak i díky asistenci útočníka Jakuba Voráčka porazila v úvodním utkání o nasazení do 1. kola play off NHL Boston 4:1. David Pastrňák se stejně jako jeho jmenovec Krejčí v barvách Bruins neprosadili.