Obránce Toronta Jake Muzzin nezasáhne po otřesu z posledního utkání v kvalifikaci play off NHL do zbytku série s Columbusem. Jednatřicetiletý kanadský hokejista se zranil v předposlední minutě úterního druhého duelu. Po nezaviněné srážce se udeřil v pádu hlavou do kolena protihráče Olivera Bjorkstranda a po zhruba desetiminutovém ošetření opustil led na nosítkách.