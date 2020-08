Hokejisté Bostonu prohráli v NHL ve skupině o nasazení další zápas. Tentokrát podlehli Tampě Bay 2:3. David Pastrňák ani jeho jmenovec Krejčí nebodovali, v barvách vítězů si připsal asistenci Ondřej Palát. Skvěle si vedl český brankýř Pavel Francouz. Udržel čisté konto a jeho Colorado slaví výhru nad Dallasem 4:0. Hokejisté Floridy porazili New York Islanders 3:2 a odvrátili hrozbu rychlého vyřazení z kvalifikace play off NHL.

Mike Hoffman z Floridy se raduje z gólu proti New York Islanders.

Florida snížila stav na 1:2 a nadále se snaží ukončit neúspěšnou šňůru čtyř prohraných sérií play off. Historická statistika ale hraje proti Panthers, protože v sériích hraných na tři vítězné zápasy nedotáhl vedení 2:0 do postupového konce pouze jeden celek z 56. Washington v roce 1985 v semifinále Patrickovy divize promarnil takový náskok s New York Islanders.

Skóre otevřel svou první brankou v dresu Floridy finský útočník Erik Haula. Křídelní hráč, který obléká dres Panthers od konce února, využil po šikovné přihrávce Jevgenije Dadonova početní výhodu a připsal si první přesilovkový gól ve vyřazovacích bojích.

O vyrovnání se koncem druhé třetiny postaral Jean-Gabriel Pageau, který z pravého kruhu prostřelil brankáře Sergeje Bobrovského. Zápas rozhodl začátek třetí části, kdy Panthers zásluhou Hoffmana a Boylea odskočili na rozdíl dvou branek. V závěrečné hře bez brankáře dokázali Islanders šťastným gólem Brocka Nelsona snížit, ale to bylo z jejich strany vše.