Premiéra ve vyřazovacích bojích NHL dopadla na výbornou, přitom brankář Pavel Francouz nebyl nervózní, což mu na klidu před zápasem nepřidalo. Po utkání byl ale spokojený. Colorado v duelu o nazasení do play off porazilo Dallas 4:0. "Cítil jsem se docela dobře, hlavně, jak jsme zápas začali,“ citoval server nhl.com českého reprezentačního gólmana.

Colorado se dostalo do vedení ve 4. minutě, další trefu přidalo v 16. minutě. Poté v každé třetině zaznamenalo po jednom gólu a o výhře bylo rozhodnuto. Třicetiletý Francouz si poradil se všemi sedmadvaceti pokusy soupeře a vychytal premiérovou nulu v play off, zapsal se také do historických statistik klubu. Žádný jiný gólman před ním v Coloradu v premiérovém utkání play off neudržel čisté konto. Navíc byl vyhlášen první hvězdou utkání.

„Dominovali jsme a měli jsme spoustu dobrých šancí. Když jsme přidávali góly, cítil jsem se lépe a lépe. Kluci mi hodně pomohli a bylo mi potěšením hrát za tímto týmem," poslal Francouz děkovačku do šatny.

Přitom před zápasem nebyl ve svém klasickém rozpoložení. "Dnes jsem nebyl moc nervózní, a to mě vyděsilo, protože obvykle jsem docela nervózní, takže jsem se toho trochu bál. Myslím, že to ale neovlivnilo můj výkon. Ani nevím proč, ale cítil jsem se docela v pohodě," popsal český brankář své pocity před utkáním s Dallasem, které se hrálo bez diváků.

Francouz v základní části NHL odchytal 34 utkání, po 21 odcházel jako vítěz a udržel si bilanci úspěšnosti zákroků na 92,3 %. Po základní byl šestý nejlepší v této statistice ze všech gólmanů v NHL.

„Řekl bych, že jsem v docela dobré formě. Už v Česku jsem chodil na led, takže to nejbolavější období přípravy jsem si odbyl doma. Do tréninku jsem tady skočil rovnýma nohama, ale nestěžuju si. Když jsme měli modelové zápasy, tak mi přišlo, že už docela dobře cítím hru a jsem adaptovaný. Sice to ještě nebylo stejné jako před přerušením sezony, ale to asi u nikoho," řekl Francouz před týdnem.

Jak skočil do tréninku rovnýma nohama, tak skočil i do play off. A skvěle. Při pohledu na aktuální gólmanské statistiky play off NHL, v čele svítí jméno českého brankáře.