S úspěšností zákroků 94 procent patří Petr Mrázek z Caroliny mezi nejlepší gólmany vyřazovací části NHL. Zatímco týmy z Východní konference se ještě praly nebo perou o postup z kvalifikace, Hurricanes si po vyřazení New York Rangers užívali volna a čekali, kdo na ně vyjde jako soupeř pro 1. kolo play off. Radši Washington, nebo Boston?

„Nebylo by špatné zase ukončit Ovečkinovi sezonu," přemítal s úsměvem osmadvacetiletý Mrázek v konferenčním hovoru s českými novináři, který vedl z torontského hotelu v uzavřené zóně.

„Teď si už připadám jako v normálním play off. Je příjemnější, že můžeme jít pěšky na hotel, zajdeme si na večeři, máme pohodu bez cestování. A pokud hrajeme, tak moc volného času stejně není, zvládneme jen karty, ping pong... Na jiné věci, než hokej v tuhle dobu stejně moc nemyslíte," popisoval život v bublině český gólman.

I když Hurricanes měli v základní části s Rangers dlouhodobě slabou bilanci, v Torontu je přejeli bleskovým způsobem ve třech zápasech. V prvních dvou zdeptal manhattanskou skvadru důležitými i efektními zákroky v pravou chvíli Mrázek, ve třetím utkání za něj neméně dobře zaskočil náhradník James Reimer. A jejich spoluhráči byli důraznější a výkonnější než Rangers.

Prázdné ochozy Mrázka netrápí

„S Rodym (kouč Brind'Amour) není problém, že by člověk nebyl ve formě. Vždycky to býval dříč a praktikuje to i jako trenér. Po fyzické stránce nás hodně dobře připravil," tvrdil Mrázek o devětačtyřicetiletém trenérovi, který výsledky svých fyzických testů obvykle zahanbuje polovinu mužstva Hurricanes...

Český brankář Caroliny Petr Mrázek přijímá po vítězném utkání proti New York Rangers gratulace od spoluhráčů Andreje Svečnikova (vlevo) a a Warrena Foegeleho.

Frank Gunn, ČTK/AP

Původně chtěl mít Mrázek s sebou na play off i svého mentálního kouče Mariana Jelínka, ale počty osob pro každý klub jsou v Torontu omezené na 52, takže Mrázek se svým guru konzultuje po telefonu. Díky Jelínkově radě se nestresuje tím, že vzhledem k prázdným ochozům nemůže čerpat energii z diváků.

„Myslel jsem si, že to bude problém. Ale měl jsem konverzaci s Marianem a dal mi celkem dobrý nápad, jak to tolik nevnímat. Dvacet tisíc fanoušků v aréně sice chybí, ale klidně dvacet milionů lidí se na zápas kouká v televizi. Beru to tak, že se na nás může koukat skoro celý svět," vyprávěl Mrázek.

Před rokem Carolina i zásluhou českého gólmana senzačně došla až do finále Východní konference, když překvapila obhájce Stanley Cupu z Washingtonu i New York Islanders. Až Boston byl nad síly Hurricanes. I kvůli tomu souboru kouče Brind'Amoura jen postup z kvalifikace nestačí. Ambice jsou mnohem vyšší.

„Máme u nás v kabině lídra Justina Williamse, který touží po čtvrtém poháru. Dává nám ještě víc motivace. Ale je tady víc týmů, které můžou překvapit. Teď si myslím, že to může vyhrát vážně kdokoli."