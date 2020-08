Dvěma zápasy o umístění v noci pokračovala kanadsko-americká NHL. Rytíři z Vegas si to rozdali s Coloradem o první příčku ve skupině v Edmontonu. Český golman Pavel Francouz sledoval pouze ze střídačky prohru svého týmu 3:4 po prodloužení. Vegas tak jako vítěz Západní konference vyzve v další fázi Kubalíkovo Chicago, na Colorado čeká Arizona. Český útočník Jakub Voráček kvůli zranění nenastoupil do utkání s Tampou, ale i tak Philadelphia zvítězila 4:1.

Hokejisté Vegas se v zápase proti Coloradu prosadili po bezbrankové první třetině jako první, když v čase 21:34 prudkou střelu Theodorea z mezikruží v přesilovce usměrnil za Grubauerova záda tělem Marchessault. Avalanche se podařilo vyrovnat o pár minut později opět v přesilovce, kdy nejprve obránce Makar nastřelil tyčku a pak se po velké skrumáži před brankou nejlépe zorientoval MacKinnon.

Zmatků v brankovišti na druhé straně využil Roy, který vrátil vedení na stranu Rytířů z Vegas. O necelé dvě minuty později však bylo znovu vyrovnáno po dorážce Donskoie a hráči tak šli do kabin za nerozhodného stavu 2:2. Na začátku třetí třetiny šlo Vegas znovu do vedení, z trestného střílení se trefil už po druhé v zápase Marchessault.

Oba týmy po celou dobu předváděli hodně vyrovnaný hokej, ale vedení si Knights udrželi až do času 58:58, kdy zápas poslal do prodloužení Compher. V něm se po necelých pěti minutách hry prosadil Tuch z Vegas a zajistil svému týmu vítězství ve skupině v Edmontonu. Díky tomu vyzvou v prvním kole play off Chicago. Tomáš Nosek se na straně vítězů neprosadil.

Philadelphia po další výhře vyzve Montreal

Druhým zápasem dnešního programu bylo utkání Tampy s Philadelphií. Oba týmy se musely vypořádat s absencí svých hvězd – Tampa postrádala svého kapitána Stamkose a Flyers českého útočníka Jakuba Voráčka, který má od zápasu s Washingtonem status „nezpůsobilý ke hře."

Philadelphia o svém vítězství prakticky rozhodla vynikající první třetinou, kterou sice vyhrála „jenom" 2:0, ale hlavně Tampu přestřílela 20:6, Vasilevski se v brance Tampy tak měl co ohánět. Za Flyers se dvakrát prosadil mladík Aube-Kubel, který nejprve parádně stečoval puk ze vzduchu za záda Vasilevského, a pak využil přečíslení dva na jednoho, do kterého se dostal se svým spoluhráčem Couturierem. Tampa mezitím přišla o dalšího hráče – zranil se obránce Hedman, pravděpodobně si pochroumal kotník.

"Ještě nevíme, jak vážné to je. Pokud máte ale mimo hru jednoho z nejlepších obránců ligy, je to citelná ztráta," řekl trenér Tampy Bay Jon Cooper.

Ve druhé třetině se podařilo v přesilovce Johnsonovi snížit, ale to bylo ze strany Tampy v zápase vše. Do třetí části šla Philadelphie znovu s dvoubrankovým náskokem, který ji vrátil prudkou dělovkou Farabee, který v sestavě nahradil Voráčka. Ke konci zápasu sice tlak Tampy sílil, jenže konečnou ránu ji zasadil do prázdné branky Pitlick. Philadelphia tak porazila Tampu 4:1. Ondřej Palát se na straně poražených neprosadil.

Flyers, kterým po konci zkrácené základní části patřila čtvrtá příčka Východní konference, se díky třem vyhraným zápasům v řadě dostali až na její čelo a v prvním kole play off je čeká Montreal.