NHL zažila v noci dva extrémy. Jeden zápas trval 151 minut čistého času, celkově šest hodin, následující neukrojil ze svého příběhu ani sekundu. Prostě bylo pozdě a byl odložen na středu. V prvním kole play off Tampa Bay porazila po pátém prodloužení Columbus 3:2. Po nich měli jít v Torontu do boje hráči Bostonu s Carolinou, ti se ale nedočkali, což se týkalo také českých hráčů. Davidové Pastrňák a Krejčí na jedné straně, na druhé Petr Mrázek a Martin Nečas půjdou do boje až dnes.

Čtvrtý nejdelší zápas historie NHL rozhodl Brayden Point. Po konci měl ve statistikách tento duel neobvyklý statistický záznam: 3:2 PP (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0).

Kvůli tomuto scénáři strávili hráči na ledě tolik minut, které by jim vystačily až na tři zápasy. Obránce Columbusu Seth Jones odehrál 65 minut a stihl 76 střídání. Přes hodinu se dostal i jeho spoluhráč Zach Werenski. „Je to kůň. Pokud bychom hráli dále, on by stále mohl," chválil Jonese trenér John Tortorella. „Jsem si jistý, že všichni z týmu si připsali rekordní minuty," přidal se zadák.

„Jen vidím, jak se ke mně blížil puk a já ho jen vystřelil na branku. Ani jsem nemířil. Jen jsem vystřelil a měl jsem štěstí, že puk skončil v růžku. Bylo to dlouhé, unavující, ale zároveň zábava. Na takto dlouhý zápas neexistuje způsob, jak se připravit. Tak dlouhý zápas jsem ještě nikdy nehrál," popsal rozhodující gól Point, který tento hokejový maraton ukončil a poté také slavil.

Hráči odehráli nejdelší utkání od roku 2000, tehdy Keith Primeau ve 153. minutě zařídil výhru Philadelphie nad Pittsburghem. Rekordně dlouhý duel svedl Montreal Maroons s Detroitem v roce 1936, jejich souboj trval 176 a půl minuty.

„Všichni jsme byli vyčerpaní, doufáte, že padne gól. Když jsme viděli, jak vystřelil, bylo tam hodně emocí. Celé to byla docela zábava," přidal se útočník Tampy Yanni Gourde po šesti hodinách ledového dobrodružství, kde oba týmy dohromady vyslaly 151 střel, což je nejvíce od ročníku 1955/1956, kdy se začaly tyto statistiky sledovat.

Na konec výjimečného duelu čekali hráči Bostonu a Caroliny. Jenže nedočkali se, půjdou do hry až dnes. „Měl jsem kousek pizzy a nebudu lhát, byla vynikající," usmál se Bruce Cassidy, trenér Bostonu, který s hráči čekal a čekal, ale nedočkal se.

Zápas si naopak užil plnými doušky kouč Tampy Jon Cooper. „Nemyslím si, že někdo tohle dokáže pochopit, jak tímto dokážou hráči projít. Bylo to pozoruhodné," ocenil trenér hokejisty. „Neskutečný výkon obou týmů," pochválil všechny za přesčas obránce Tampy Victor Hedman.