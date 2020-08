Velká česká show byla k vidění v úvodním duelu prvního kola Stanley Cupu mezi hokejisty Bostonu a Caroliny, který vyhráli Bruins 4:3 ve druhém prodloužení. Nejlepší kanonýr základní části NHL David Pastrňák vstřelil úvodní gól Bruins, trefil se i jeho jmenovec Krejčí, který zvyšoval po asistenci Ondřeje Kašeho na 3:2. Duel však dospěl do prodloužení, v němž skvěle chytající gólman Caroliny Petr Mrázek nakonec inkasoval v 82. minutě po střele Patrice Bergerona, jemuž nahrával Pastrňák.

Zápas se měl v Torontu původně hrát už v úterý, ale byl o 15 hodin odložen kvůli maratonskému utkání mezi Tampou Bay a Columbusem, jež skončilo výhrou Lightning až v pátém prodloužení.

Duel Bostonu s Carolinou tak dlouhý nebyl, skončil "už" v úvodu druhé nastavené dvacetiminutovky, kdy Pastrňák v rychlém brejku přihrál ideálně Bergeronovi. Nejlepší tým základní části si tak po restartu ligy připsal v pravý čas první vítězství, všechny tři zápasy o nasazení Bruins prohráli.

Pastrňák, jenž byl společně s Alexandrem Ovečkinem z Washingtonu nejlepším střelcem základní části, se gólově prosadil v 18. minutě. Mrázka překonal z úhlu po přihrávce Brada Marchanda a vyrovnal na 1:1, protože skóre o čtyři minuty dřív otevřel Joel Edmundson. Po přesunu na dohrávku sezony do Toronta se tak elitní lajna Bostonu s Pastrňákem, Marchandem a Bergeronem prosadila gólově poprvé.

V druhé třetině šli Bruins do vedení kontroverzním gólem Charlieho Coylea. Carolina protestovala, že Mrázek už krátce předtím držel puk v lapačce, takže branka neměla být uznána. Hurricanes s protestem neuspěli a Boston dostal podle pravidel možnost hrát přesilovku, v níž ale Brock McGinn vystihl Pastrňákovu nahrávku na modré a po brejku v oslabení vyrovnal.

Boston šel znovu do vedení po necelé minutě třetí třetiny, kdy se Krejčí dostal k dorážce Kašeho střely a po chladnokrevné kličce do forhendu překonal Mrázka. Do prodloužení poslal zápas v 50. minutě Haydn Fleury. Tuukku Raska, jenž měl 25 zákroků, překonal střelou od modré.

Druhý zápas série na čtyři vítězství se hraje ve čtvrtek.

Voráček pomohl brankou k výhře, Kubalík se neprosadil

Vítězný vstup do osmifinálové série slaví i Chicago, které si poradilo s Vegas Golden Knights 4:1. Za poražené snižoval ve vlastním oslabení David Kämpf, hlavní hvězdou utkání se stal Reilly Smith, který si připsal dvě branky. Dominik Kubalík se v dresu Blackhawks tentokrát do statistik nezapsal.

Díky výborné třetí třetině se do vedení v sérii s Washingtonem dostali i hokejisté New York Islanders. Ostrované ještě v 39. minutě prohrávali po dvou brankách Oshieho z přesilových her 0:2, ve třetí třetině však smrští tří gólů otočili výsledek na konečných 4:2.

Čisté konto v brance Colorada slaví Philipp Grubauer, který dostal přednost před Pavlem Francouzem a měl tak hlavní podíl na vítězství Lavin nad Arizonou 3:0. Avalanche si všechny tři trefy nechali do třetí třetiny, ve které se postupně trefili Kadri, Compher a Rantanen.

Těsnou výhru 2:1 nad Montrealem slaví i hokejisté Philadelphie. A velkou roli při něm hrál český útočník Jakub Voráček, který se v 9. minutě při přesilové hře postaral šťastnou tečí o vedení svého týmu 1:0.

Canadiens ve stejné početní situaci v 35. minutě vyrovnali, poslední slovo však patřilo Flyers, když se hned o 16 sekund po brance Montrealu postaral o vítěznou trefu Farabee.

