Útočník Jakub Voráček pomohl v úvodním utkání 1. kola play off NHL gólem k výhře hokejistů Philadelphie 2:1 nad Montrealem. Colorado, na jehož střídačce zůstal brankář Pavel Francouz, vstoupilo do vyřazovací části vítězstvím 3:0 nad Arizonou. Washington promarnil v prvním zápase série s New York Islanders dvougólové vedení a prohrál 2:4. St. Louis začal obhajobu Stanleyova poháru porážkou 2:5 s Vancouverem.