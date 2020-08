Boston v nedohrané základní části vládl, ale po dlouhé koronavirové pauze byla někdejší forma pryč. Prohrál všechny tři zápasy o nasazení a navíc opěvovaná první formace v nich zaznamenala jediný bod. Zvadl i nejlepší kanonýr základní části David Pastrňák.

Hned v úvodním duelu Stanley Cupu proti Carolině (4:3 ve druhém prodloužení) bylo vše jinak. Pastrňák (1+1), Bergeron (1+1) a Marchand (0+2) se postarali o první a závěrečný vítězný gól utkání. V obou případech to navíc proti jinak skvěle chytajícímu Petru Mrázkovi byly parádní akce.

„Těmhle klukům hodně věříme. V zápasech o nasazení to nebylo úplně ono. Teď ale věděli, že je ve hře o něco víc a my jsme si byli jistí, že budou opět konkurenceschopní. A to na té nejvyšší úrovni. Mají tolik talentu a chytrosti, že ví, že se věci obrátí v jejich prospěch. A to se také stalo," pochvaloval si souhru svých hvězd kouč Bruce Cassidy.

Ten po konzultaci s koučem gólmanů Bobem Essenou o přestávce mezi prvním a druhým prodloužením poradil svým hráčům, aby zkoušeli střílet na Mrázka zprava. Když k tomu dostal šanci Bergeron, tak se nemýlil. Klíčovou zásluhu ale na tom měl přihrávající Pastrňák.

„Ze střídačky se mi zdálo, že Bergy dal nějak Pastovi vědět, že si najede trochu se zpožděním. A Pasta to zahrál s velkou rozvahou, navázal na sebe obránce, než poslal přihrávku a dopřál tak Bergymu trochu času navíc. Takových gólů už jsme od nich viděli hodně. V tom je krása téhle formace. Všichni tři umí jak tvořit hru, tak skórovat, ta chemie zase funguje," těšilo kouče.

Pochvalná slova ale nesklízel jen první útok, ale také ten druhý s Davidem Krejčím, Ondřejem Kašem a Jakem de Bruskem, který se postaral o gól na 3:2.

„Mám za to, že tohle pro ně bylo prvotřídní představení. Pokud dokážou podobné výkony zopakovat v každém zápase, budeme opravdu nebezpeční. Kerch (Krejčí) byl výborný na vhazování, velmi dobrý na puku i bez něj, kdy se ho snažil získat. Přesně takhle bych si to představoval. Nebudu vám lhát, od téhle lajny bych si přál tohle vidět každý den," rozplýval se Cassidy.

Nadšený byl i z výkonu Kašeho, který za Boston odehrál vůbec první zápas play off: „Myslím, že byl fantastický. Na puku byl celý večer. Skvěle to sehrál i při Krejčího gólu. Ustál souboje, snažil se dorážet puky. Přesně to se mi líbilo, proti tomu se hraje každému týmu špatně. Carolina by vám to asi potvrdila."

Kaše sehrál za Bruins po přesunu z Anaheimu jen šest zápasů základní části, a pak vypukla pandemie. Na zapadnutí do systému Bostonu neměl moc šancí obzvlášť poté, co jej z tréninku před restartem soutěže vyřadila dlouhá karanténa.

„Jeho hra se mi opravdu moc líbila. Pro něj to nebyla vůbec lehká situace, byl vytrejdován těsně před uzávěrkou a pak přišla pandemie. Nehrál s námi zápasy, navíc musel do karantény a před play off zmeškal tréninkový kemp. Myslím, že udělal skvělý kus práce, zapadl do týmu a předvádí svoji hru. Dnes byl skvělý a těším se, co ještě od něj uvidíme," ocenil českého spoluhráče Charlie Coyle.

Boston nastoupí ke druhému utkání proti Carolině už v pátek ve 2 hodiny ráno.