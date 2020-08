Český hokejový útočník Washingtonu Jakub Vrána měl hlavu v dlaních. V prodloužení třetího zápasu play off proti NY Islanders jel sám na gólmana Varlamova, jenže jej ani nadvakrát nepřekonal. Z protiútoku pak Barzal rozhodl utkání ve prospěch Ostrovanů. Ti tak vedou v prvním kole play off v sérii už 3:0 na zápasy.

Washington šel do zápasu s vědomím, že prohrává v sérii 0:2 a další porážka už by jej poslala na hranu vyřazení, což jistě Ovečkin a spol nechtěli dopustit. Jenže první třetina v podání Capitals byla opět hodně nepovedená. Islanders soupeře přestříleli v poměru 14:6 a převahu zvýraznili vedením 1:0, když se do sítě Capitals trefil Lee. A to ještě Ostrované nevyužili tři přesilové hry,

Ve druhé třetině už byl duel, co se týče střeleckých pokusů, vyrovnaný (10:10) a Washingtonu se povedlo v početní výhodě srovnat i skóre, když se mezi střelce zapsal Rus Kuzněcov. V 32. minutě pak ve statistikách duelu zasvítilo i české jméno. Radost z toho ale Radko Gudas mít nebude, protože obránce putoval za hákování na trestnou lavici. Islanders však jeho přestupek nepotrestali.

I přes řadu šanci pak už branka nepadla a šlo se do prodloužení. Tam měl obrovskou šanci český útočník Jakub Vrána. Chlapík s třináctkou na dresu však sám před gólmanem svou tutovku neproměnil. A hodně jej to mrzelo, protože z následující akce udeřila třináctka v barvách Islanders. Barzal se prosadil po hezké individuální akci a Ostrované mohli slavit.

Washington nastoupil v sestavě s obráncem Radko Gudasem, útočníkem Jakubem Vránou a brankářskou dvojkou Vítkem Vaněčkem.