Už na konci první třetiny bylo prakticky po zápase. Kojoti v tu dobu prohrávali ve čtvrté vzájemné bitvě prvního kola play off NHL s Coloradem 0:3 na góly a 3:12 na střely, a na ledě to vypadalo jako souboj kočky s myší. Arizona nakonec padla potupně 1:7 a její kouč Rick Tocchet jen nevěřícně kroutil hlavou, jakého představení svých svěřenců je svědkem. Avalanche se tak v sérii ujali vedení 3:1 a dělí je jedna výhra od postupu.

„Byl to totální debakl. Měli jsme hráče, kteří vypadali, jako by hokej nikdy předtím nehráli. Nemám pro to vysvětlení," nechápal Tocchet, kdysi bývalý vynikající útočník, jenž před 28 lety vyhrál spolu s Jaromírem Jágrem v dresu Pittsburghu Stanley Cup, co že se to na ledě v Edmontonu dělo.

Přitom Arizona si po sobotní výhře 4:2 a snížení na 1:2 na zápasy na svého soupeře věřila. Jenže v úterý neměla sebemenší šanci. Gólman Colorada Grubauer se ani moc nezapotil, za celý zápas čelil jen patnácti střelám.

„Všichni už jsme předtím byli někdy zahanbeni. I já jsem byl, vždyť jsem hokej taky hrál. Dnes ale nemůžu ukázat na jediného hráče, který by podal dobrý výkon. Fakt jsme byli zahanbeni, dnes to byl jako souboj mužů proti chlapcům," musel přiznat šéf arizonské střídačky.

Teprve počtvrté v historii NHL tak došlo na situaci, že některé z mužstev zaznamenalo patnáct a méně střel a zároveň obdrželo sedm a víc gólů. Arizoně nepomohla ani změna brankáře, když od třetí třetiny nahradil po čtyřech inkasovaných brankách Darcyho Kuempera Antti Raanta.

„Víte, celá tato bublina (dohrávání play off na jednom místě v každé konferenci a bez účasti diváků) je o tom, kdo v ní chce zůstat. V tomto zápase jsme vypadali jako ti, kteří už chtějí jet domů," uvědomuje si Tocchet, že pokud nenastane razantní zlepšení, budou se moci on i jeho hráči rozjet domů už ve středu, kdy je na programu pátý duel série.