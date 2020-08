Loni na svůj debut v play off NHL čekal marně, když v sérii prvního kola proti Coloradu pouze kryl záda Mikeu Smithovi. I letos byl David Rittich ve vyřazovacích bojích pro hokejové Calgary až gólmanem číslo dva. Ve všech prvních devíti zápasech (nejprve v předkole s Winnipegem a pak i v prvním kole s Dallasem) sázel kouč Plamenů Geoff Ward v brankovišti na Cama Talbota. Až na desátý pokus se dočkal i osmadvacetiletý jihlavský rodák. Na svou premiéru v bojích o Stanley Cup však bude chtít co nejdříve zapomenout.

Calgary za stavu 2:3 na zápasy stálo proti Dallasu na pokraji vyřazení, jenže první třetina šestého pokračování série mu vyšla parádně. Flames rychle vedli 3:0 a někteří jeho hráči možná podlehli dojmu, že už se nic nemůže stát a postupujícího do druhého kola určí až rozhodující sedmý duel.

Jenže Stars ještě v první třetině snížili a ve 4. minutě prostředního dějství už bylo skóre vyrovnané 3:3. V ten moment přišla chvíle Davida Ritticha. Trenér Ward jej poslal do branky místo Talbota, jenže ani tato změna jeho týmu potřebný gól nepřinesla.

Gólman Calgary David Rittich během šestého utkání série s Dallasem.

Perry Nelson, Reuters

Už po dvou minutách Ritticha překonal při přesilové hře jeho krajan Radek Faksa, následně i Pavelski a Gurjanov, který tak zkompletoval hattrick (nakonec zápas končil se čtyřmi góly a jednou asistencí), a Rittich od třetí třetiny zase seděl na střídačce.

Suma sumárum – v brance strávil jen 16:35 minut, z devíti střel jich chytil šest a úspěšnost zákroků tak měl pouhých 66,7 procenta.

„Muselo to být pro Rittera těžké, že jsem ho hodil do takové situace, když toho od návratu odchytal málo," připomenul Ward, že Rittich po restartu NHL odchytal jen jeden přípravný zápas proti Edmontonu 29. července a do ostrých soubojů až do čtvrtka vůbec nezasáhl.

Otázkou ale zůstává, jestli by český reprezentační gólman vydržel ve čtvrtek v brance do konce duelu, i kdyby neinkasoval žádný gól. Ward totiž na pozápasové tiskovce prohlásil, že Talbotovi po jeho vystřídání chtěl dopřát jen krátký odpočinek, aby se zase zkoncentroval. V hokeji hodně netradiční tah...

Že se Talbot mezi tři tyče vrátil až od třetího dějství, způsobila oprava jeho výstroje, která nakonec zabrala delší čas, než se původně očekávalo.

„Nemyslím si, že Tal udělal v zápase chybu. Celé play off chytal úžasně, ale cítil jsem, že to chce udělat nějakou změnu, a napadlo mě tohle. Nakonec se to protáhlo," uzavřel kouč po prohře 3:7, po níž Plamenům skončila sezona.