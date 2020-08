Ve čtvrtfinále celého Stanleyova poháru je zatím jasno jen o šesti účastnících a jen o jediné dvojici Colorado - Dallas. Vegas v Západní konferenci, která se celá hraje v edmotonské hale Rogers Place, čeká na vítěze série mezi Vancouverem a St. Louis, ve které vede kanadský celek na obhájcem Stanley Cupu 3:2 na zápasy.

Ve Východní konferenci už postoupily Tampa Bay, Boston a New York Islanders. Philadelphia vede nad Montrealem 3:2 na zápasy a v případě postupu by narazila na Islanders, Tampa Bay by vyzvala Boston. Pokud by Canadiens otočili vývoj, čekala by je Tampa Bay a Boston by hrál s Islanders.