Loni hokejisté Tampy Bay vypadli jako nejlepší tým základní části hned v 1. kole play off ve čtyřech zápasech senzačně s Columbusem. Letos si už Lightning dali pozor a Blue Jackets to v pěti utkáních vrátili. Na vítěznou cestu se dostali v úvodním maratonském duelu, který se z klasický šedesáti protáhl na 150 minut a 27 vteřin. I o něm mluví v rozhovoru pro Sport.cz útočník Ondřej Palát.

Oddechli jste si, že jste zahnali noční můru?

Určitě se nám ulevilo. Měli jsme ten Columbus v hlavách, ačkoli jsme to nechtěli tolik řešit v sezoně. Nakonec na nás vyšel znovu a já osobně jsem byl rád, že jsme ho dostali. Byla to ale zase strašně těžká série.

Věřili jste si na Columbus? Blue Jackets koučovaní Johnem Tortorellou hrají dost protivným stylem.

Věřili, ale jak říkáte, jsou strašně nepříjemní. Hrají to odzadu, blokují střely, Jones a Werenski jsou jedním z top obranných párů v NHL. Korpisalo jim taky chytal výborně. Ten první zápas byl hrozně důležitý.

Brayden Point (21), Ondřej Palát (18) a Nikita Kučerov (86) z Tampy se radují po jedné z branek v přípravě s Floridou.

Chase Agnello-dean, Reuters

Cítíte ho ještě teď?

Se silami jsme v pohodě, ale den po tom zápase jsme se cítili, jako by nás všechny přejel kamion. Bolela třísla, záda... Takže jsme měli volno a trávili jsme čas s našimi maséry a fyzioterapeuty. Bylo to náročné.

Pomohly vám tři zápasy ve skupině o nasazení, abyste se dostali do tempa?

Řekl bych, že týmy, co hrály předkolo, na tom byly lépe. Už chytly play off rytmus. My ale ty tři zápasy taky odehráli solidně, dvakrát jsme vyhráli.

Nejproduktivnější proti Columbusu byl váš spoluhráč z útoku Brayden Point. Je podle vás znát Stamkosova absence?

Stamkos je náš kapitán. Je jasné, že chybí. Point dával důležité góly, dvakrát rozhodl prodloužení, ale všechny čtyři lajny hrají skvěle. Hlavně ta třetí Goodrow, Gourde, Coleman je výborná. Kluci napadají soupeře, hrají tvrdě a funguje jim to skvěle.

Jak rychle jste si zvykli na prázdné tribuny?

Myslel jsem, že to bude horší. Možná nám pomohla ta pauza, že jsme do play off nešli ze sezony, kde jsme ještě hráli před fanoušky. Třeba po hymně je to zvláštní, že je úplné ticho. Nebo po gólech. Ale pak už to člověk ani nevnímá. Když se dívám na hokej v televizi, tak přenosy podle mě vypadají hodně slušně. S klukama to sledujeme vždycky večer v týmovém pokoji. Hrají se karty, nějaké hry a u toho koukáme.

Ve 2. kole jdete na Boston, mnozí tu sérii považují za předčasné konferenční finále.

Už v základní části to s nimi bylo vyhecované. První lajna s Pastou (David Pastrňák) hraje výborně jako vždycky. Teď i Krejča (David Krejčí) s (Ondřejem) Kašem se rozehráli...

Ale zase Bruins chybí gólmanská jednička Rask. Bude to vaše výhoda?

Jenže Halák jim v prvním kole taky zachytal dobře. Jaro je super gólman.

NHL se snažila, abyste v ‚hokejové bublině' nic nepostrádali. Co na podmínky v Torontu říkáte?

Na to, jak málo času měli, to udělali velmi dobře. Hotel je super, máme dobré zázemí, všeho dostatek. Jsou ty i tři restaurace, každý si objedná, co chce. Kousek od nás je fotbalový stadion Toronta, kde si můžeme zakopat. Občas si přímo v hotelu zahrajeme tenis. Někdo je aktivnější, někdo si radši odpočine. Není to sice ideální situace, když nemůžete do města, ale mně osobně to extra nevadí. Jen bych tady potřeboval mít rodinu. Každý den si volám s manželkou, s malou dcerou, s rodiči. Rodina mi chybí.