Šlo o příspěvek, který neobsahoval jediné slovo. Žádný text, jen jeden obrázek. Přesto příspěvek hokejového agenta Allana Walshe na jeho Twitteru vyvolal mezi hokejovými fanoušky obrovské pozdvižení. A co teprve v týmu hokejistů Vegas, kterých se přímo dotýkal…

Walsh, který dříve zastupoval i české hokejisty Patrika Eliáše, Martina Havláta, Ondřeje Pavelce, Tomáše Vokouna, bratry Michálkovy a další, umístil na sociální síť kontroverzní obrázek, na kterém byl zachycen kanadský gólman Vegas Marc-André Fleury, kterého zastupuje.

Na tom by nebylo nic nevhodného, kdyby ale Fleury v pokleku v brankovišti neměl zapíchnutý meč v zádech. A kdyby na ostří meče nebylo vyryto jméno kouče Golden Knights Petera DeBoera. Co na tom, že Walsh následně svůj tweet smazal…

Brankáři Vegas Robin Lehner (vlevo) a Marc-André Fleury.

JASON FRANSON, ČTK/AP

„Allan je mým agentem dlouho, známe se od mých patnácti. Máme k sobě blízko. Probíráme spolu hokej a celkově život. Všechny hráče, které zastupuje, vždy ochraňuje a pečuje o ně, jak nejlépe dovede. To dělá i u mě. Asi se mě chtěl zastat v situaci, kdy moc nechytám," uvedl pětatřicetiletý Fleury, který je trojnásobným vítězem Stanleyova poháru s Pittsburghem a před dvěma lety dovedl Vegas do finále.

Marc-André Fleury.

JASON FRANSON, ČTK/AP

Fleury si o celé záležitosti promluvil s trenérem DeBoerem a generálním manažerem Kellym McCrimmonem. „Mluvil jsem i s Robinem. Je to výborný gólman. Nechovám k němu žádnou zášť. Jsme kamarádi, mám ho rád. Požádal jsem Allana, aby obrázek stáhl, a udělal to. Nechci tým rozptylovat. Jsem tady, abychom s týmem vítězili a dosáhli úspěchu. To je základ," dodal Fleury.

Lehner se podle svých slov nad celou situací zasmál a pak už se koncentroval na úvodní duel play off 2. kola proti Vancouveru. Ten mu vyšel parádně, když k jednoznačné výhře 5:0 přispěl 26 úspěšnými zákroky a připsal si tak první čisté konto v kariéře ve vyřazovacích bojích.

Robin Lehner v akci.

JASON FRANSON, ČTK/AP

A nadchl ho výkon, jakým se hokejisté Vegas v úvodním duelu série prezentovali. „Každý dřel, blokoval střely. Dobře jsme k jejich hráčům přistupovali a nedali jsme jim moc času ani prostoru něco vymyslet. Sérii jsme začali skvěle," prohlásil Lehner, který v letošním play off vyhrál v šesti ze sedmi utkání.