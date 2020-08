Hokejisté Bostonu dostali ve 2. kole play off Východní konference nařezáno od Tampy Bay, když prohráli 1:7. U jediné trefy Bruins asistoval český útočník David Pastrňák, do branky se dostal i jeho krajan Daniel Vladař. Debaklu ale nezabránil. Větší radost měl v dresu Tampy Ondřej Palát, který vstřelil gól a připsal si i asistenci. Philadelphia srovnala ve 2. kole play off Východní konference stav série s NY Islanders na 1:1 na zápasy, když tentokrát vyhrála 4:3 v prodloužení. Hokejisté Colorada s Pavlem Francouzem v brance vyhráli nad Dallasem 6:4.

Tampa Bay vede v sérii nad Bostonem 2:1 na utkání, když tentokrát soka doslova deklasovala. Jako první se do sítě Bruins trefil ve 13. minutě při přesilové hře Ondřej Palát. Český útočník měl kliku, když jeho střelu přizvedl hokejkou Zdeno Chára do horního růžku. Za patnáct sekund navíc manko Bostonu narostlo na 0:2.

Prostřední dvacetiminutovka byla exhibicí v podání Tampy, která dál navyšovala vedení. O jedinou radost Bruins v utkání se postaral ve 25. minutě v početní převaze Marchand, když mu asistoval David Pastrňák. V čase 28:35 se při přesilovce trefil po asistenci Paláta ještě Killorn a za chvíli (ve 31. minutě) se pakoval z branky slovenský brankář Jaroslav Halák.

Premiérový start si tak mohl připsat český gólman Daniel Vladař. Ten se stal prvním gólmanem v klubové historii Bostonu a jedenáctým v NHL celkově, který naskočil poprvé do zápasu NHL až v play off. Ani on ale ofenzivní smršť nezastavil a do konce třetiny inkasoval ještě dvakrát. Tampa vedla už 6:1.

Český brankář Bostonu Dan Vladař v akci během utkání s Tampou Bay Lightning.

Frank Gunn, ČTK/AP

V závěrečné části pak Tampa drtivou výhru ještě zvýraznila na 7:1. V dresu poražených se David Krejčí a Ondřej Kaše neprosadili.

Philadelphia vlétla do zápasu jako uragán. Poprvé udeřila už ve druhé minutě Hayesem. Stejný hráč se trefil i v 10. minutě a nástup snů pro Flyers korunoval v 16. minutě Couturier gólem na 3:0. Tento zásah vyhnal z branky Ostrovanů Rusa Varlamova, který přenechal místo Němci Greissovi.

S Islanders to sice nevypadalo dobře, ale zápas nezabalili a pomalu začali ukrajovat manko. Vyloučení Jakuba Voráčka potrestal gólem Lee a ve třetí dvacetiminutovce Ostrované udeřili ještě dvakrát. To je dostalo definitivně zpátky do hry a duel dospěl do prodloužení.

Tam ale už na konci třetí minuty vystřelil Myers výhru pro Flyers a Philadelphia tak srovnala stav série na 1:1 na zápasy. Jakub Voráček se kromě vyloučení do statistik zápasu nezapsal.

Colorado si připsalo první výhru v sérii s Dallasem. Český gólman Pavel Francouz si připsal 33 úspěšných zákroků a ve vyřazovací části se dočkal první výhry.

Francouz sice inkasoval ve 12. minutě, Colorado ale ovládlo druhou třetinu a otočilo na 3:1. Dallas odpověděl stejným způsobem v rozmezí 45. až 51. minuty a vedl 4:3. Už za 75 sekund ale vyrovnal Mikko Rantanen a pátý gól dal vzápětí Nazem Kadri. První výhru v sérii zpečetil při power play Pierre-Edouard Bellemare.