Zapsal se do historie klubu i celé NHL, ale nebude na to asi vzpomínat zrovna v dobrém. Český brankář Daniel Vladař se stal vůbec prvním gólmanem Bostonu v historii a celkově jedenáctým v celé soutěži, který debutoval v nejslavnější hokejové soutěži během play off. V brance však nedokázal během třetího duelu druhého kola Stanley Cupu přibrzdit uragán Tampy, která nakonec deklasovala Medvědy 7:1.