Nešlo to, tak zkusili přitvrdit. Bostonský Nick Ritchie to ale přehnal. V závěru druhé třetiny 4. souboje série s Tampou Bay nevybíravě poslal na mantinel Yanniho Gourdeho. Vzápětí inkasoval pětiminutový trest, hráči Tampy dali v přesilovce třetí gól a bostonské naděje na postup do konferenčního finále NHL se pomalu přesouvají do teoretické roviny.