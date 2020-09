Český útočník Ondřej Palát jde v play off NHL s Tampou Bay dál, česká palebná síla Bostonu Davidové Pastrňák a Krejčí končí. Palát k výhře svého týmu 3:2 v prodloužení a postupu do finále Východní konference NHL pomohl jedním gólem. Branky Krejčího a Pastrňáka Bostonu k prodloužení série druhého kola play off nepomohly.