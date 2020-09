V pěti zápasech prvního kola play off NHL proti Columbusu zaznamenal jen jeden kanadský bod za asistenci, v následné sérii proti Bostonu ale hokejový útočník Ondřej Palát ukázal, jak velký poklad v něm Tampa Bay má. Devětadvacetiletý rodák z Frýdku-Místku nasázel v pěti duelech proti Medvědům pět gólů, k tomu přidal i dvě nahrávky a má tak velký podíl na tom, že si Blesky už počtvrté za posledních šest let zahrají finále Východní konference.

„Snažím se hrát každý zápas stejně. Když dám gól, samozřejmě jsem moc rád, protože góly vždycky zvednou sebevědomí, ale nejsou pro mě zásadním měřítkem formy nebo mého přínosu pro tým," říká Palát v rozhovoru zprostředkovaném jeho zastupující agenturou Sport Invest.

Levý křídelník se střelecky prosadil ve všech čtyřech posledních zápasech, které Tampa nad Bostonem vyhrála, čímž vyrovnal klubový rekord a postavil se po bok legend Lecavaliera, St. Louise a Stamkose. Slovy chvály tak Paláta zahrnují nejen jeho spoluhráči, ale i trenér Jon Cooper.

Ondřej Palát se svým hvězdným spoluhráčem z elitního útoku Blesků Nikitou Kučerovem.

Cole Burston, ČTK/AP

„Jsem za to opravdu rád, ale i přesto se snažím hrát každý zápas stejně. Hlavně ho co nejvíc odmakat pro tým, to je styl hry, který vyznávám celý život," tvrdí parťák Rusa Kučerova a Kanaďana Pointa z elitní útočné letky Lightning.

Přestože Tampa po úvodní porážce od Bruins vyhrála čtyřikrát v řadě a postoupila tak poměrem 4:1 na zápasy, lehká série to podle Paláta nebyla. „Boston byl hodně těžký tým, mají výborné lídry, ať už je to Marchand, Pastrňák nebo Bergeron. Dali nám hodně zabrat, nedali nám nic zadarmo a o to je tenhle triumf cennější," těší útočníka, jenž má v klubu platný kontrakt i pro nadcházející dva ročníky.

Přiznává, že sérii s Bruins bral prestižněji i kvůli bitvám s třemi krajany-útočníky na straně soupeře - Davidy Pastrňákem a Krejčím a Ondřejem Kašem. „Samozřejmě jsem to vnímal. Logicky hodně lidí v Česku (kvůli třem českým útočníkům Medvědů a brankáři Vladařovi - pozn. aut.) přálo vítězství právě Bostonu. O to více se budu snažit ze všech sil dělat českému hokeji čest také v dalších zápasech," slibuje Palát.

David Pastrňák stíhá Ondřeje Paláta.

John E. Sokolowski, Reuters

Po posledním pátém zápase série si s Pastrňákem a Krejčím, které dobře zná z reprezentace, nestihl dlouze promluvit. „S kluky jsme se jen pozdravili a řekli si, že to byla skvělá série. Oba Davidové nám popřáli hodně štěstí do dalších kol. Oba odehráli dobré zápasy, dělali Česku skvělé jméno," soudí Palát, jenž zůstal jediným hrajícím Čechem v Tampě, protože jeho krajan a obránce Jan Rutta sleduje jako zdravý náhradník jen v civilu.

Vyřazení Bostonu oslavil se svými spoluhráči decentně. „Po zápase jsme si dali týmovou večeři a pivo, ale šli jsme brzy spát, protože jsme byli všichni hodně unavení," prozrazuje Palát, jenž už se nyní může připravovat na finále Východní konference, kde Tampu čeká NY Islanders, nebo Philadelphia. Ostrované zatím vedou 3:2 na zápasy.

„Oba týmy jsou výborné, osobně ale nemám vybraný vyloženě jeden z nich. Ať potkáme kohokoliv, budeme chtít projít ještě dále," hlásí účastník ZOH 2014 v Soči a MS 2019 v Bratislavě a přiznává, že na život v bublině v Torontu při play off už si zvykl.

„Musím uznat, že bublina není úplně špatná. NHL to udělala docela dobře, v den volna většinou odpočíváme každý po svém, já osobně si rád zahraju tenis a často si volám s rodinou," uzavírá Palát.